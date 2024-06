Napoli, nasce la pizza Conte: Condita con gli ingredienti preferiti dal tecnico

A Napoli è già nata la “pizza alla Conte”, creata in onore di Antonio Conte. Scopri gli ingredienti e dove assaggiare questa specialità.Napoli celebra l’arrivo di Antonio Conte con una pizza speciale

L’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli ha scatenato l’entusiasmo della città partenopea, sempre pronta a omaggiare i suoi beniamini con iniziative originali. Dopo la statuina del presepe di San Gregorio Armeno dedicata all’ex tecnico di Inter, Juventus e Nazionale italiana, Napoli ha già una pizza creata col suo nome e con gli ingredienti a lui più cari.

Dove assaggiare la “pizza alla Conte”

La “pizza alla Conte” è nata dall’estro dei pizzaioli della pizzeria O’Cerriglio, situata in via San Biagio dei Librai, nel cuore di Spaccanapoli. Un locale storico e apprezzato dai napoletani, che ha voluto rendere omaggio al nuovo condottiero azzurro con una creazione ad hoc.

Gli ingredienti preferiti di Antonio Conte

Ma quali sono gli ingredienti scelti per la “pizza alla Conte”? Secondo quanto rivelato dai titolari di O’Cerriglio, Ciro e Lorenzo, la pizza è condita con mozzarella di bufala, parmigiana di melanzane, stracciata di bufala e pomodoro San Marzano, tutti ingredienti che il tecnico salentino gradirebbe particolarmente.

L’augurio dei pizzaioli: “Speriamo di averlo presto in pizzeria”

Intervistati dall’Ansa, Ciro e Lorenzo hanno espresso il loro entusiasmo per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “Speriamo di averlo presto in pizzeria e naturalmente che riporti in alto il nostro Napoli”. Un augurio che riflette la speranza di tutti i tifosi azzurri, desiderosi di vedere la propria squadra tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo sotto la guida di un allenatore vincente come Conte.

Napoli, una città che sa accogliere i suoi eroi

L’iniziativa della pizzeria O’Cerriglio è solo l’ultima dimostrazione della passione e della creatività con cui Napoli sa accogliere i suoi eroi. Dalla statuina del presepe alla pizza personalizzata, la città partenopea non perde occasione per dimostrare il suo affetto e il suo entusiasmo verso coloro che vestono la maglia azzurra o siedono sulla panchina del Napoli.

Ora non resta che attendere l’inizio della nuova stagione per vedere all’opera Antonio Conte e il suo Napoli. Chissà che il tecnico salentino non decida di fare visita alla pizzeria O’Cerriglio per assaggiare la sua pizza speciale e magari portare fortuna alla squadra azzurra. I tifosi sognano in grande e sperano che la “pizza alla Conte” sia solo il primo di tanti omaggi al loro nuovo condottiero.

