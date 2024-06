Napoli, obiettivo Buongiorno per la difesa: Di Marzio svela il retroscena su Conte

Gianluca Di Marzio rivela che il Napoli fa sul serio per Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore ha già parlato con Antonio Conte.

Il Napoli ha individuato in Alessandro Buongiorno il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il difensore del Torino è in cima alla lista dei desideri del presidente Aurelio De Laurentiis e del nuovo allenatore Antonio Conte.

L’Inter si defila, il Napoli fa sul serio

Oltre al Napoli, anche l’Inter aveva mostrato interesse per Buongiorno, ma i nerazzurri avrebbero prima bisogno di un’uscita nel reparto difensivo. Gli Europei, inoltre, potrebbero essere un’occasione per far decollare il mercato internazionale del giovane difensore granata.

Ma è il Napoli a fare sul serio per Buongiorno. Secondo Di Marzio, al momento “non c’è trattativa col Torino, ma il Napoli ha parlato con l’entourage e ha fatto capire di essere disposto a prenderlo”.

Il retroscena: Buongiorno ha già parlato con Conte

Il giornalista di Sky Sport ha anche svelato un interessante retroscena: Alessandro Buongiorno avrebbe già avuto un colloquio con Antonio Conte. Il nuovo allenatore del Napoli, infatti, “parlerà con tutti gli obiettivi di mercato” e ha già avuto modo di confrontarsi con il difensore del Torino.

Alessandro Buongiorno, il primo obiettivo del Napoli per la difesa

L’interesse concreto del Napoli per Buongiorno dimostra la volontà del club partenopeo di rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, la società azzurra è pronta a mettere a disposizione del tecnico salentino una rosa competitiva per lottare su tutti i fronti.

Resta da vedere se il Torino aprirà alla cessione del suo giovane talento o se proverà a trattenerlo. Il Napoli, però, sembra determinato a portare Alessandro Buongiorno all’ombra del Vesuvio, per costruire una difesa solida e affidabile per il nuovo corso targato Antonio Conte.

I tifosi azzurri sognano in grande e sperano che l’arrivo di Buongiorno possa essere solo il primo tassello di un mercato ambizioso, in grado di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con Conte in panchina e una rosa rinforzata, il futuro sembra sorridere ai colori azzurri.