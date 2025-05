Napoli, mille agenti per la festa scudetto. Lunedì la squadra sfila sui bus

NAPOLI – Mille agenti schierati, trasporti potenziati, tre maxischermi, isole pedonali riviste e una macchina organizzativa che coinvolge istituzioni, Comune, prefettura e forze dell’ordine. Napoli si prepara a vivere una notte da sogno, venerdì, quando la sfida al Maradona contro il Cagliari (ore 20:45) potrebbe consegnare al Napoli il quarto scudetto della sua storia.

«È una macchina complessa che richiede il massimo impegno – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi – ma vogliamo garantire ai cittadini e ai tifosi la libertà di esprimersi in sicurezza».

Festa in due tempi: dal Maradona al lungomare

Come spiegano Azzi e Di Costanzo su la Repubblica Napoli, in caso di trionfo la festa si articolerà in due fasi. Subito dopo il fischio finale, il Maradona accoglierà il primo abbraccio collettivo: 55 mila spettatori saluteranno la squadra con un giro di campo e l’esultanza sul prato. Sarà allestito un palco per la premiazione ufficiale della Lega Serie A, con la consegna della Coppa dello Scudetto (realizzata dalla Iaco Group di Avellino) e delle medaglie a tutta la squadra. Anche Antonio Conte, squalificato, potrà scendere in campo.

A seguire, il presidente De Laurentiis sta organizzando uno show post gara con artisti e cantanti, mentre sabato – giorno del suo compleanno – era prevista la parata celebrativa sul lungomare con due pullman scoperti. Ma, per motivi di ordine pubblico e per garantire il recupero delle forze in servizio, l’evento è stato rinviato a lunedì alle ore 15.

Biglietti sold out e rischio bagarinaggio

Il sold out al Maradona non è stato ancora ufficializzato dal club, ma i biglietti sono introvabili. Lunedì, durante la vendita riservata ai possessori della Fidelity Card, 400 mila persone si erano messe in fila online. Martedì sono ripartite le vendite libere, ma è esploso anche il mercato nero, con tagliandi rivenduti a prezzi decuplicati. Repubblica Napoli avverte: non è consentito il cambio nominativo, e chi acquista di seconda mano rischia di non entrare per i controlli incrociati con i documenti.

Settore Ospiti vuoto? Ipotesi solidarietà

Solo una cinquantina di tifosi del Cagliari sono attesi. Per questo, si sta valutando di non lasciare vuoti i 2500 posti del settore ospiti, destinandoli invece a iniziative sociali, soprattutto a favore dei bambini delle scuole.

Tre maxischermi e zona azzurra “light”

La festa non sarà solo allo stadio. Saranno installati tre maxischermi in città: in piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II a Scampia. In provincia, sono altri 18 i comuni che trasmetteranno la partita. La piattaforma DAZN, che detiene i diritti in esclusiva, è orientata ad autorizzare solo il secondo tempo e la premiazione, ma Comune e prefettura spingono per la diretta integrale.

L’area pedonale, rispetto alla “zona azzurra” del 2023, sarà meno estesa. Saranno protette fontane e monumenti, e sarà creata una nuova isola pedonale da piazza Plebiscito al lungomare.

«Non chiuderemo tutto – ha spiegato Manfredi – ma ci saranno aree interdette alle auto. La sicurezza viene prima di tutto».

Trasporti potenziati, ma incognita Linea 2

L’ANM garantirà il servizio notturno fino alle 2:00 di notte su funicolari e Linea 1 della metropolitana. Restano invece incognite sulla Linea 2 di Trenitalia, a causa di uno sciopero del personale ferroviario FS proclamato per l’intera giornata di venerdì. Il prefetto Michele di Bari sta cercando di risolvere la questione con un accordo o, in alternativa, potrebbe disporre la precettazione del personale per garantire i collegamenti con lo stadio.

Sicurezza senza sosta

Oltre 1000 agenti saranno in servizio da venerdì fino all’alba. Un impegno imponente, che ha costretto il rinvio della parata di sabato a lunedì pomeriggio. Perché Napoli, in caso di vittoria, dovrà celebrare non solo uno scudetto, ma la dimostrazione concreta di una passione che coinvolge un’intera città. E che merita di essere vissuta in sicurezza, con orgoglio e senza incidenti.