Matvienko e Karbownik al Napoli se partono koulibaly e Maksmimovic. Giuntoli segue Reguilon.

Il mercato del Napoli passerà principalmente dalle uscite. Da risolvere le questioni reletive ad Allan, koulibaly, Maksimovic e Milik. I partenopei hanno trovato le alternative ai quattro calciatori, resta solo da definire le trattative. L’edizione odierna della gazzetta dello sport, nel consueto spazio dedicato al Napoli, ha fatto il punto sulla questione difensori. Ecco quanto evidenziato:

“Napoli, difesa nuova. Bloccati Matvienko e il baby Karbownik. GI partenopei sono impegnati a chiudere diversi affari sia in entrata che in uscita. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli devono rimodellare il pacchetto difensivo in vista della prossima annata calcistica.

Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly sono destinati a lasciare il Napoli nelle prossime settimane. La loro testa è già lontana da Napoli”.

La gazzetta aggiunge: “Perso Gabriel, la priorità resta Matvienko: a 15 milioni la trattativa può chiudersi, ma sul calciatore c’è anche la Lokomotiv Mosca e, come accaduto per il difensore brasiliano, c’è il rischio di perderlo se la trattativa dovesse andare avanti per le lunghe. Giuntoli monitora anche Reguilon. L’esterno sinistro piace sia al dirigente del Napoli che a Gennaro Gattuso. L’alternativa in questo caso è Michal Karbownik, 19 anni, difensore mancino del Legia Varsavia. Un affare che potrebbe chiudersi a sette milioni di euro”.