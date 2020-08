Il Manchester City tentenna per Kalidou Koulibaly ‘distratto’ dalla possibilità di prendere Leo Messi. Slitta la chiusura con il Napoli.

Servirà ancora tempo e pazienza per vedere Kalidou Koulibaly al Manchester City. Il club inglese sta cercando il modo di prendere Lionel Messi ed ha dirottato tutti i suoi sforzi, anche economici, su questa trattativa. Secondo il Corriere dello sport la volontà dei Guardiola resta “concreta, ma l’affondo decisivo che tutti si aspettavano potrebbe slittare ancora. Si ripartirà da una distanza che andrà ridotta, in ballo c’è una grossa cifra e per questo servirà pazienza e costanti aggiornamenti”. Per il quotidiano sportivo fino ad ora il Manchester City per Koulibaly ha messo sul piatto 60 milioni di euro, pochi per il Napoli. Ecco il riferimento di Aurelio De Laurentiis agli avvoltoi che vogliono i top player del Napoli. Il club azzurro vorrebbe incassare almeno 80 milioni di euro dalla cessione del senegalese, magari anche raggiungibili con qualche bonus.

Koulibaly al Manchester City, anche Maksimovic sul mercato

Il Napoli in questi giorni sta ragionando anche sul possibile addio di Nikola Maksimovic. Il serbo non vuole vivere un’altra stagione da terzo difensore centrale, nonostante nell’ultima abbia trovato molto spazio. Ha chiesto la cessione, il Napoli può accontentarlo se arriva l’offerta giusta. Cristiano Giuntoli si è fiondato su Matvienko dello Shaktar e continua a seguire Sokratis dell’Arsenal, così come Senesi del Feyenoord. Idee bloccate lì in attesa che il mercato porti delle novità in uscita, per poi piazzare i colpi in entrata.

Con la cessione di Koulibaly al Manchester e City e quella di Maksimovic allora il Napoli dovrebbe acquistare due difensori, per questo è necessario tenere monitorato il mercato per avere già opzione pronte da poter portare nell’organico di Gattuso. Intanto si procede con la cessione di Allan che è sempre più vicino all’Everton.