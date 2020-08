Il Napoli è vicinissimo alla cessione di Allan Marques, il brasiliano andrà all’Everton ma c’è stato un inserimento della Juve.

Secondo quanto riferisce Il Mattino c’è stato un sondaggio della Juve per Allan, che oramai il Napoli sta cedendo all’Everton. “Tutto fatto, anche se pare ci sia stato all’ultimo secondo un improvviso sondaggio della Juventus. Nulla da fare, il dado è tratto. Affare chiuso a 34 milioni. A questo punto, però, il Napoli non si muoverà subito per Veretout: prima ha bisogno di

mandare in cassa il tesoretto legato agli esuberi”.

Il Napoli con la Roma ha un’altra trattativa aperta quella che porta Milik in giallorosso e Cengiz Under, più un giovane della primavera, in maglia azzurra. Il polacco si sta convincendo a desistere dall’idea di andare alla Juventus, che non ha la contropartita tecnica giusta e non vuole sborsare i soldi chiesti da Aurelio De Laurentiis. Con la Roma si continuerà a parlare anche di Veretout, che il Napoli ritiene il vero sostituto di Allan, pronto ad abbracciare Ancelotti all’Everton nonostante l’inserimento della Juve. Gli accordi sono oramai stati trovati, ma le trattative per le cessioni in casa azzurra sono sempre molto delicate, così come quelle per gli acquisti. Resta la volontà di tutti di chiudere nel più breve tempo possibile.