Cengiz Under al Napoli e Arek Milik alla Roma è il nodo centrale di calciomercato del Napoli, il polacco continua ad attendere la Juve.

Non si potrà andare avanti così a lungo, perché il Napoli vuole cedere Milik alla Roma per per prendere Cengiz Under. Fienga e Giuntoli da tempo stanno trattando questa opzione, mettendo all’interno della trattativa anche il giovane 2001 Riccardi. secondo il Corriere dello Sport è tutto “nelle mani dell’attaccante polacco, che al momento continua ad aspettare la Juventus“. In questo modo il mercato azzurro è bloccato. Cedere Milik è una priorità dato che il polacco è in scadenza di contratto nel 2021. Inoltre con il suo addio si potrebbe avere già un primo sostituto di Josè Callejon.

Milik continua ad attendere la Roma perché sedotto dalla Juve e rallenta l’arrivo di Under al Napoli. Il turco ha dato la sua preferenza al club azzurro ma anche lui non potrà attendere ancora molto. Il giocatore è uscito fuori dal progetto tecnico e tattico d Fonseca, quindi cerca una sistemazione. Il Napoli è meta più che gradita, ma se non si sblocca la trattativa allora sia la Roma che il calciatore cercheranno una sistemazione alternativa.

Milik blocca Under al Napoli: la Juve cambia obiettivo

Non si capisce ancora perché il polacco sia ancora in attesa dei bianconeri dato che il club bianconero sta virando decisamente su altri obiettivi. Dzeko della Roma piace a Pirlo, ma nelle ultime ore si è parlato anche di Luis Suarez, attaccante in uscita dal Barcellona. La Juve non vuole cedere alle pretese economiche di De Laurentiis per Milik e Bernardeschi (unica contropartita tecnica gradita al Napoli) vuole giocarsi le sue carte a Torino. Così il passaggio dal Napoli a Roma per Milik sembra quello più scontato, aprendo di fatto le porte ad Under in azzurro.