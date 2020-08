Gennaro Gattuso cambia modulo per il suo primo nuovo Napoli che vedrà in Osimhen e Mertens protagonisti nel triangola di oggi.

Il Napoli gioca oggi il suo primo triangolare nel ritiro di Castel di Sangro. Per l’occasione Gattuso vara un nuovo modulo, quello con Victor Osimhen prima punta e Dries Mertens sulla trequarti. Corriere dello Sport la definisce la Formula MO, quella studiata dal tecnico calabrese per non rinunciare ai due calciatori. Sostanzialmente si tratta di un 4-2-3-1 con Insigne e Politano (o Lozano) a completare il quartetto di attaccanti. Schierare una squadra molto offensiva è nelle idee di Gattuso che già nella passata stagione ha fatto qualche prova simile, ma questa volta ha il tempo di lavorare sulle sue idee di gioco. L’impianto di base resta il 4-3-3 ma durante il ritiro Gattuso ha cambiato il modulo e vuole riproporre Osimhen e Mertens anche nella prima uscita stagionale. Fino ad ora lo ha fatto solo in allenamento e il giovane nigeriano ha risposto con un ottimo impegno e qualche gol che non fa mai male.

Il nuovo modulo di Gattuso: Osimhen protagonista

C’è curiosità anche di capire chi giocherà davanti alla difesa. La tentazione è quella di schierare Fabian Ruiz e Zielinski, come viene riportato in grafica proprio da Corriere dello Sport. C’è però un equilibrio da preservare e allora in futuro in quella posizione ci potrebbe andare Demme, o magari Veretout al fianco di uno dei due. Il tedesco pare possa andare sul mercato, anche se fu proprio Gattuso a sponsorizzare il suo acquisto.

Nel nuovo modulo di Gattuso che presenterà in amichevole, con Osimhen, prima punta, bisogna dare anche un occhio in difesa. Non tanto negli uomini quanto nell’atteggiamento. Il Napoli la scorsa stagione ha preso gol praticamente da tutti. E’ necessario invertire la tendenza, altrimenti non si andrà lontano.