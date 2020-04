Napoli, Mario Rui con barba e capelli più lunghi. Il nuovo look del difensore portoghese non è passato inosservato all’ex Tonelli.



Napoli, il nuovo look di Mario Rui . Il difensore portoghese si presenta ai fan sui social con Barba trascurata e capelli sparati al vento, sembra accusare la quarantena.

Lorenzo Tonelli non ha dimenticato i suoi ex compagni e sui social ha preso in giro Mario Rui postando una fotomontaggio sull’ex compagno ai tempi dell’Empoli e del Napoli.

Il look di Mario Rui ha scatenato le ironie dei social: “La quarantena ci fa male” scrive il difensore della Sampdoria, e come dargli torto.



L’isolamento forzato al quale tutti sono costretti ha le sue conseguenze: su Mario Rui si vedono tutte e i due calciatori ci scherzano su.

Il portoghese è passato dal pizzetto curato e rifilato, con i capelli tagliati alla precisione, alla barba lunga e un look che rappresenta in pieno la vita da reclusi in casa a cui anche i calciatori sono obbligati.

Servirà un bel colpo di forbici e rasoio per tornare come prima.