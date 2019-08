Napoli, Llorente si allontana. ADL entro stasera vuole il si di Icardi

Llorente si allontana dal Napoli. Giuntoli lavora su altre piste. Aurelio De Laurentiis entro stasera vuole il si di Icardi.

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Llorente sembrava ad un passo dalla società azzurra ma nelle ultime si è registrato un rallentamento. Frank Trimboli, agente dell’attaccante spagnolo, ha incontrato nel pomeriggio i dirigenti dell‘Inter.

La redazione di Sky sport 24 ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli:

“La dirigenza partenopea aspetta un segnale definitivo di apertura da Mauro Icardi entro stasera, e solo dopo approfondirà il discorso per il centravanti spagnolo. Oltre il 28 agosto Aurelio De Laurentiis non vuole e non può aspettare: i giorni passano veloci e c’è poco tempo per mettere sotto contratto un nuovo attaccante, anche alla luce delle solite lungaggini legate ai documenti da firmare quando un potenziale nuovo tesserato accetta di trasferirsi al club partenopeo.

Quel che filtra è che l’Inter abbia ormai chiuso ogni porta, ma anche che Icardi voglia insistentemente restare a Milano, in barba alle posizioni di Steven Zhang e Beppe Marotta.

Il Napoli ha messo sul piatto cifre importanti: 60 milioni di euro più 5 di bonus, oltre ad un lauto ingaggio per Maurito. Si aspetteranno le ultime ore di oggi per scogliere il nodo”.

“Nessuna previsione certa nella vicenda Fernando Llorente. Lo spagnolo resta un profilo interessante per il Napoli, ma non è detto che, alla fine, sarà lui ad arrivare.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, sta sondando anche altre piste per consegnare all’allenatore Carlo Ancelotti una rosa completa in ogni reparto. Nel frattempo il diesse tiene in caldo la pista relativa all’ex Juve prima di capire cosa potrà accadere su altri fronti.

In uscita Adam Ounas e Vlad Chiriches: per il primo siamo ai dettagli con il Nizza (affare da 2,2 milioni di prestito annuale più 25 di diritto di riscatto), mentre il secondo è molto vicino al Sassuolo“.