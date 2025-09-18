Napoli, l’eleganza vola con Emporio Armani
Il viaggio del Napoli verso Manchester non è stato soltanto sportivo, ma anche di stile. Come racconta il Corriere dello Sport, a bordo dell’aereo che ha portato la squadra in Inghilterra ieri ha debuttato l’iconica aquila di Emporio Armani, questa volta colorata d’azzurro. Un dettaglio che ha immediatamente conquistato i tifosi sui social, diventando virale in poche ore.
Emporio Armani firma le nuove divise formali ufficiali che i calciatori, lo staff tecnico e i manager azzurri indosseranno per tutta la stagione fuori dal campo. Una collaborazione, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, che completa la partnership già consolidata con EA7, sponsor tecnico del club per il quinto anno consecutivo.
Non solo eleganza in giacca e cravatta: la collezione comprende anche t-shirt e pullover dal taglio essenziale, oltre ad accessori come zaini, beauty case e trolley. Una linea pensata per accompagnare il Napoli in ogni momento della sua stagione europea e italiana, sempre all’insegna dello stile.
Come conclude il Corriere dello Sport, l’abbinamento tra il brand italiano e il club partenopeo rafforza il legame tra calcio e moda, trasformando ogni viaggio in una passerella di classe.