Finalmente è arrivata la chiamata: Sensi torna in Serie A | Colpaccio a zero, contratto a gettone
Sembrava oramai avesse chiuso con il campionato italiano ma adesso è arrivata la svolta: Sensi pronto a tornare in massima serie.
Stefano Sensi è oramai prossimo a vestire la maglia di un club di Serie A. Sembrava che la sua esperienza ad alti livelli fosse finita dopo l’ultima stagione. E invece il centrocampista nativo di Urbino sarebbe a un passo da una nuova avventura in un club di massima serie che ha deciso di puntare su di lui.
Dal 1 luglio scorso è ufficialmente un free agente. Non a caso Sensi è rimasto svincolato dopo la stagione poco fortunata con il Monza. In A, nel 2024/2025, nonostante la retrocessione in B dei brianzoli, ha ottenuto 12 presenze condite anche da un gol. Va aggiunta anche una presenza in Coppa Italia.
Sembrava che la società lombarda potesse blindarlo per poter ripartire da lui visto l’approdo in B. Sarebbe stato un giocatore esperto al servizio di Paolo Bianco. Ma alla fine il Monza ha scelto di virare su altri profili e dunque di non presentare alcuna proposta di rinnovo all’ex Inter.
E il Monza l’estate scorsa lo aveva prelevato a zero proprio dopo il termine del contratto del giocatore con la società nerazzurra. Si è tratto di un ritorno perché aveva già vestito la maglia biancorossa nel corso dell’annata 2022/2023 in cui aveva fatto bene segnando tre gol e servendo due assist.
Niente rinnovo
Nemmeno il suo curriculum è bastato a convincere la dirigenza brianzola. Due scudetti alle spalle, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Il tutto non è stato sufficiente alla riconferma nel roster. Uno smacco nei confronti del giocatore che sin da subito si è messo alla ricerca di una nuova società.
Adesso la grande opportunità per lui sembra essere definitivamente arrivata. Il classe 1995 presto potrebbe investire la maglia di un club in A. Una scelta importante quella del giocatore che ha deciso di non abbandonare gli alti livelli.
La nuova avventura
Sensi starebbe meditando dunque il ritorno in un club della Penisola, proprio per ripartire da zero dopo anni a livelli medio-alti. Una nuova rampa di lancio per lui che oramai da diversi mesi non è più al centro di un progetto e che ha dunque trascorso l’estate senza svolgere alcuna preparazione.
Proprio nelle ultime ore sarebbe spuntata una pista in particolare. Sensi infatti potrebbe attirare l’interesse di un qualsiasi club di bassa classifica. Dal Lecce, passando per il Pisa, senza dimenticare il Parma piuttosto che il Verona. Insomma vedremo se una di queste squadre si farà avanti.