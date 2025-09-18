Repubblica: “Napoli, notte Champions Conte all’esame del City Alunni, ma senza paura”
Diciotto mesi dopo l’ultima volta, il Napoli torna in Champions League con lo scudetto cucito sul petto. Un motivo d’orgoglio in più per affrontare subito la sfida più dura, quella contro il Manchester City all’Etihad Stadium. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica – Napoli, l’avventura europea ricomincia davanti a 2700 tifosi azzurri, guidati dal presidente Aurelio De Laurentiis, nella notte che segna anche il ritorno da ex di Kevin De Bruyne.
L’attesa di Conte e l’esame City
Il tecnico Antonio Conte, sottolinea ancora Azzi su la Repubblica – Napoli, ha vissuto una vigilia serena e senza le pressioni del campionato: «Qui siamo per imparare dai maestri, sperando con il tempo di superarli. Tornare in Europa è un piacere, ci tocca subito una delle squadre migliori del continente. Noi abbiamo lo scudetto sulla maglia e voglia di confrontarci per capire a che punto è il nostro processo di crescita».
Conte ha richiamato il livello altissimo della competizione: «La nuova formula ha mostrato subito la sua difficoltà, con grandi club costretti agli spareggi. Noi ci arriviamo con entusiasmo e gioia, consapevoli che serviranno coraggio e zero rimpianti». Sul ritorno di De Bruyne, il tecnico ha aggiunto: «All’inizio sarà emozionato, ma sono certo che darà il massimo».
Di Lorenzo e la sfida ad Haaland
Il capitano Giovanni Di Lorenzo, riportato da Marco Azzi su la Repubblica – Napoli, ha espresso la determinazione del gruppo: «Affronteremo un attaccante fortissimo come Haaland, ma anche Doku e tutti i suoi compagni sono di altissimo livello. Io cercherò di proteggere la mia zona e di ripartire quando possibile. C’è entusiasmo per essere di nuovo in Champions e tanta voglia di confrontarsi con le big d’Europa».
Di Lorenzo ha parlato anche di De Bruyne: «Dal primo giorno si è presentato con umiltà. So che qui avrà l’accoglienza che merita».
Dopo 18 mesi, la parola al campo
Come conclude Azzi su la Repubblica – Napoli, l’amarcord di De Bruyne terminerà al fischio d’inizio: dopo un anno e mezzo di assenza, per il Napoli la parola torna finalmente al campo.