Di Lorenzo «A che livello è il Napoli?»

18 Settembre 2025

18 Settembre 2025
Diciotto anni e la maglia della Primavera della Reggina nel 2011, la Serie B con l’Empoli nel 2017, oggi la fascia da capitano del Napoli all’Etihad Stadium. La parabola di Giovanni Di Lorenzo è il simbolo della crescita di un leader che, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, rappresenta la continuità dei successi azzurri e la voce della squadra pronta all’esordio nella nuova fase a campionato della Champions League.

Alla vigilia della sfida contro il Manchester City, Di Lorenzo ha preso la parola in conferenza stampa, anticipando Antonio Conte: «C’è grande entusiasmo e voglia di confrontarsi con le big europee. Siamo contenti di essere tornati in Champions League e faremo sicuramente del nostro meglio».

Le insidie della notte europea

Il capitano del Napoli, come riportato da Tarantino nel Corriere dello Sport, ha sottolineato il prestigio del ritorno in Europa dopo un anno di attesa: «Sarà una partita difficile, avremo davanti grandissimi calciatori, il City è una super squadra con un grande allenatore. Dovremo sbagliare il meno possibile perché il livello in Champions è altissimo e in poco tempo vieni punito». Insieme a Meret, con 42 presenze, è il calciatore più esperto del gruppo in campo europeo e non nasconde la curiosità di testare il livello della squadra contro i campioni in carica.

L’attenzione è rivolta a Doku, già affrontato in Nazionale, e soprattutto a Haaland: «Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, ma tutto il City è di un livello altissimo. Bisognerà essere prudenti, lavorare di squadra e difendere al meglio», ha chiarito il capitano.

Il ritorno di King Kev

Nella conferenza, Di Lorenzo ha risposto anche alle domande dei giornalisti inglesi su Kevin De Bruyne, pronto a tornare all’Etihad da avversario: «Dal primo giorno che è arrivato a Napoli si è presentato con grandissima umiltà. È un grande campione e so che riceverà una grande accoglienza, perché se lo merita. Speriamo farà una grande partita».

Come conclude Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra emozione e concentrazione, Di Lorenzo si prepara a guidare il Napoli in una delle notti più affascinanti della stagione.

