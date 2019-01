Napoli-Lazio, Ancelotti recupera Albiol e Mertens. Rog saluta l'azzurro.

Napoli-Lazio, Ancelotti recupera Albiol e Mertens. Tra i convocati del Napoli c’è Luperto. Rog in panchina per l’ultima apparizione in maglia azzurra.

Per Napoli-Lazio Ancelotti recupera Albiol e Mertens, il tecnico che dovrà fare a meno di Koulibaly (ricorso respinto). Quella del senegalese è la terza assenza per squalifica, che si unisce agli stop di Insigne e di Allan. Ed esse va aggiunto il forfait di Hamsik il quale non ha ancora risolto il problema muscolare accusato sempre nella stessa gara di San Siro con l’Inter, disputata il 26 dicembre scorso e i cui strascichi continuano a farsi sentire per la squadra di Ancelotti.

LE CONDIZIONI DI ALBIOL E MERTENS

Come se non bastassero le assenze per causa di forza maggiore, secondo Sky Sport 24, Ancelotti dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche non ottimali di un paio di titolari, Albiol e Mertens la cui presenza in campo contro la Lazio non sembra però essere in discussione.

Lo spagnolo lamentava qualche problema a un ginocchio. Mertens, che la scorsa settimana aveva subito una distorsione alla caviglia in allenamento, si è regolarmente allenato con il resto della rosa. Il belga, dunque, dovrebbe poter partire dal primo minuto al fianco di Milik e al posto di Insigne.

L’ULTIMA PARTITA DI ROG E IL CENTROCAMPO INEDITO

A centrocampo si saranno: Ruiz, Diawara e Zielinski, assieme a Callejon, con Rog che finirà in panchina in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia azzurra. Il croato, infatti, è destinato al Siviglia, società alla quale dovrebbe essere ceduto dopo la gara con la Lazio.

I CONVOCATI DEL NAPOLI PER LA LAZIO

Questi i convocati di Ancelotti per la gara di domani sera allo stadio San Paolo contro la Lazio di Simone Inzaghi:

Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Albiol, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Diawara, Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Ounas.

