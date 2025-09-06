Napoli, lavoro a Castel Volturno: Gutierrez scalpita, Buongiorno punta alla Fiorentina
Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la sosta di campionato diventa un’opportunità preziosa a Castel Volturno, dove Antonio Conte lavora con chi non è partito per le nazionali. Tra i più attesi c’è Gutierrez, arrivato dal Girona per circa venti milioni e reduce da un intervento alla caviglia a luglio: «Il rientro si avvicina – scrive Tarantino sul Corriere dello Sport – e il suo mancino potrà dare varianti importanti sulla corsia sinistra, con caratteristiche diverse rispetto a Spinazzola e Olivera».
Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, un altro nome in crescita è quello di Buongiorno. Dopo l’esordio a Cagliari, dove ha fornito l’assist ad Anguissa, il difensore punta a guadagnarsi una maglia da titolare già contro la Fiorentina al Franchi. Conte, però, si prenderà qualche giorno per valutare le scelte di formazione.
Non solo loro: anche Neres, preservato col Cagliari per un’infiammazione all’adduttore, lavora per tornare disponibile, mentre Milinkovic-Savic – rimasto a Castel Volturno per scelta personale – accelera il suo inserimento. «Nel tour de force dopo la sosta – scrive Tarantino per il Corriere dello Sport – ci sarà spazio anche per il centrocampista serbo».
Intanto, come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Lucca si è messo in mostra nell’allenamento congiunto con l’Avellino, segnando una tripletta nel 5-3 finale che ha visto a segno anche Spinazzola e il giovane Cimmatura. L’attaccante, non convocato da Gattuso, sta imparando a muoversi nei meccanismi di Conte: «Zero gol finora in campionato, ma tanta disponibilità, movimenti e generosità», sottolinea Tarantino.
Sul fronte biglietti, infine, è partita la prevendita per Napoli-Pisa del 22 settembre al Maradona, con fase iniziale riservata ai possessori di Fidelity Card. Da lunedì alle 12 scatterà invece la corsa ai tagliandi per l’attesissimo debutto europeo contro lo Sporting del 1° ottobre. Anche qui, prevedibile un nuovo sold out.