De Bruyne: «Napoli esperienza fantastica. In Inghilterra più soli, qui tutti tifano per noi»
Secondo quanto riportato da Davide sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne ha ritrovato la sua versione più pura da numero 10 con la maglia del Belgio, nell’amichevole vinta 4-0 contro il Liechtenstein a Vaduz. Il neo acquisto del Napoli, schierato da trequartista alle spalle di Openda, ha illuminato il gioco, dialogato con i giovani Doku e Fofana e siglato anche una rete con un preciso diagonale di sinistro. «Sta andando tutto bene – ha detto ai media belgi – è stato un precampionato difficile, ma ho partecipato a tutte le sedute e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come il trasloco, ma il campionato è iniziato nel migliore dei modi».
Come sottolinea ancora Davide sul Corriere dello Sport, De Bruyne ha parlato con entusiasmo della sua nuova avventura in Italia, paragonandola alla Premier League: «Il calcio è calcio. In Inghilterra forse ti senti un po’ più solo, ma l’esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, invece, tutti tifano Napoli, ed è fantastico. Siamo una grande squadra e possiamo ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono».
Non sono mancati, nell’intervista riportata da Davide per il Corriere dello Sport, i riferimenti al dibattito sulla fascia di capitano in nazionale, affidata a Tielemans dall’ex allenatore del Napoli Rudi Garcia. Una scelta che in Belgio ha fatto discutere, visto che in molti si aspettavano un veterano come Courtois, Lukaku o lo stesso De Bruyne. «Non c’è stata nessuna votazione – ha chiarito il centrocampista –. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all’inizio della settimana e ci ha spiegato la sua scelta. Ha optato per una soluzione a lungo termine, che possa garantire continuità per diversi anni, è stato coerente».
Infine, come evidenzia Davide sul Corriere dello Sport, De Bruyne ha accettato la decisione con filosofia, pur consapevole che il prossimo Mondiale – se il Belgio si qualificherà – potrebbe essere l’ultima occasione della Golden Generation per lasciare un segno indelebile nella storia dei Diavoli Rossi.