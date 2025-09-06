Tragedia Lukaku: diagnosi sbagliata, la sua stagione è finita | Il terribile comunicato del Napoli
Romelu Lukaku ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi e chissà che non sia finita in anticipo questa annata per il belga.
Romelu Lukaku ha subito un infortunio pesante durante l’amichevole con l’Olympiacos: lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Si tratta di uno dei muscoli più sollecitati negli scatti e nei tiri, fondamentali per un attaccante della sua stazza. Gli esami al Pineta Grande Hospital hanno mostrato una marcata discontinuità delle fibre. Per questo lo staff medico ha già avviato un programma di riabilitazione specifico.
Quando sono coinvolti non solo i fasci muscolari ma anche i tendini centrali, il recupero si fa molto più lungo e complesso. Nel caso di Lukaku, l’ipotesi di un interessamento del tendine centrale non può essere esclusa. Ciò significherebbe tempi di rientro ben oltre le prime previsioni.
Il Napoli, consapevole della gravità della situazione, si è mosso sul mercato. Affidarsi al solo Lucca come punta centrale rischiava di essere una scelta troppo fragile. E dunque è stato acquistato nel corso delle ultime giornate di mercato anche l’oramai ex Manchester United e Atalanta Hojlund.
La perdita di Lukaku pesa moltissimo nei piani tattici di Antonio Conte. Il tecnico puntava sull’attaccante belga come terminale offensivo di riferimento, capace di garantire gol e profondità. Restare senza di lui per diversi mesi significa dover reinventare lo schieramento e i meccanismi offensivi. E adesso la strada sembra ancora più in salita.
Un colpo durissimo
Ma il vero nodo non è solo il ritorno in campo, bensì la piena efficienza atletica. Ritrovare la capacità di accelerare, fermarsi bruscamente e calciare con forza sarà la sfida più grande. Per un centravanti che fa della potenza e della fisicità il suo marchio di fabbrica, questi dettagli sono vitali.
Per i tifosi azzurri la notizia rappresenta un duro colpo. Lukaku era stato accolto come l’uomo destinato a guidare l’attacco e a trascinare la squadra. Le prime ipotesi parlavano di uno stop breve, ma col passare dei giorni lo scenario è diventato più cupo. E ora è catastrofico.
Il ritorno è lontano
Come riportato da Cronache di Spogliatoio Romelu Lukaku infatti non prenderà parte alla fase a gironi della Champions League 2025/26: Antonio Conte ha dovuto escluderlo dalla lista a causa del grave infortunio muscolare rimediato contro l’Olympiakos. L’attaccante resterà ai box almeno tre mesi e non potrà tornare in campo prima di febbraio 2026. Una perdita pesante, che costringerà il Napoli a ridisegnare l’attacco nelle sfide europee più delicate.
Nell’elenco consegnato all’UEFA trovano spazio i nuovi acquisti Milinković-Savić, Beukema, Gutiérrez, De Bruyne, Elmas, Lang e Højlund, mentre restano fuori Marianucci e Mazzocchi. Vedremo se Lukaku si riprenderà prima del previsto o se dovrà aspettare ancora più tempo per la guarigione.