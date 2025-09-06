6 Settembre 2025

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lang, Beukema e Lucca: tre acquisti da aspettare”

redazione 6 Settembre 2025
Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lang, Beukema e Lucca: tre acquisti da aspettare”

lucca-lapresse-napolipiu

Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, i tre principali acquisti del Napoli – Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca – devono ancora trovare la piena collocazione nello scacchiere di Antonio Conte. La loro crescita sarà determinante per aumentare il potenziale della squadra in una stagione già ricca di insidie.

Per Lang, arrivato dal Psv per 25 milioni, il problema è soprattutto tattico. Il suo profilo da esterno offensivo si esprime meglio nel 4-3-3, modulo che aveva acceso l’interesse del Napoli già a gennaio. Ma Conte, dovendo integrare De Bruyne e McTominay con Anguissa e Lobotka, ha virato su altre soluzioni, limitando lo spazio dell’olandese. «L’impatto è stato soddisfacente», ha detto il tecnico, citato da Giordano sulla Gazzetta dello Sport, dopo i primi spezzoni contro Sassuolo e Cagliari. Il meglio potrebbe arrivare nelle serate in cui tornerà il tridente.

Per Lucca, sottolinea ancora Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, l’inserimento è stato ancora più complesso. Doveva crescere alle spalle di Lukaku, apprendendo i segreti del ruolo, ma l’infortunio del belga ha cambiato tutto. «Deve avere pazienza e non farsi prendere dalla frenesia», ha spiegato Conte, ricordando al centravanti di continuare a lavorare con serietà. Con 14 gol lo scorso anno all’Udinese, Lucca è stato pagato 35 milioni complessivi, ma adesso si trova subito caricato di responsabilità, in attesa di Lukaku e con la concorrenza di Hojlund e Ambrosino.

Infine Beukema, acquistato dal Bologna per circa 30 milioni, non ha ancora debuttato ma rimane una pedina preziosa. Come evidenzia Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la linea difensiva che ha regalato lo scudetto al Napoli resta solida e difficilmente scalfibile: Rrahmani e Juan Jesus hanno offerto fin qui 180 minuti senza subire gol. L’olandese osserva e studia, pronto a farsi trovare pronto quando Conte lo chiamerà in causa. «Toccherà anche a lui, chiaramente, prima o poi», scrive ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, ricordando come il difensore abbia già mostrato qualità e affidabilità nelle due stagioni a Bologna.

Il Napoli, insomma, li aspetta. Lang, Beukema e Lucca rappresentano investimenti da oltre 90 milioni e dovranno presto dimostrare di poter incidere. Conte, intanto, li gestisce con pazienza, consapevole che la stagione sarà lunga e che ciascuno di loro potrà avere un ruolo importante.

Altro

manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione in attacco: 130 milioni per gol, fantasia e nuove certezze”

redazione 5 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-04 073724 (1)

Corriere dello Sport: “Conte ha due Napoli”

redazione 4 Settembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Conte al gioco dei nove”

redazione 3 Settembre 2025
67d13616b8 (3)

Corriere dello Sport: “Napoli da numero 10”

redazione 2 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-01 064434

Il Napoli cerca i gol perduti di Rom

redazione 1 Settembre 2025
1539e1d063 (1)

Corriere dello Sport: “Anguissa alza i decibel”

redazione 31 Agosto 2025

Ultimissime

lucca-lapresse-napolipiu (1)

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lang, Beukema e Lucca: tre acquisti da aspettare”

redazione 6 Settembre 2025
lukaku-lapresse-napolipiu.com (1)

Tragedia Lukaku: diagnosi sbagliata, la sua stagione è finita | Il terribile comunicato del Napoli

Lorenzo Gulotta 6 Settembre 2025
buongiorno(1)

Napoli, lavoro a Castel Volturno: Gutierrez scalpita, Buongiorno punta alla Fiorentina

redazione 6 Settembre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com (1)

De Bruyne: «Napoli esperienza fantastica. In Inghilterra più soli, qui tutti tifano per noi»

redazione 6 Settembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (2)

Sta distruggendo centinaia di famiglie: De Laurentiis nella bufera | È tutta colpa del Napoli

Lorenzo Gulotta 5 Settembre 2025