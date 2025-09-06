Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lang, Beukema e Lucca: tre acquisti da aspettare”
Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, i tre principali acquisti del Napoli – Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca – devono ancora trovare la piena collocazione nello scacchiere di Antonio Conte. La loro crescita sarà determinante per aumentare il potenziale della squadra in una stagione già ricca di insidie.
Per Lang, arrivato dal Psv per 25 milioni, il problema è soprattutto tattico. Il suo profilo da esterno offensivo si esprime meglio nel 4-3-3, modulo che aveva acceso l’interesse del Napoli già a gennaio. Ma Conte, dovendo integrare De Bruyne e McTominay con Anguissa e Lobotka, ha virato su altre soluzioni, limitando lo spazio dell’olandese. «L’impatto è stato soddisfacente», ha detto il tecnico, citato da Giordano sulla Gazzetta dello Sport, dopo i primi spezzoni contro Sassuolo e Cagliari. Il meglio potrebbe arrivare nelle serate in cui tornerà il tridente.
Per Lucca, sottolinea ancora Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, l’inserimento è stato ancora più complesso. Doveva crescere alle spalle di Lukaku, apprendendo i segreti del ruolo, ma l’infortunio del belga ha cambiato tutto. «Deve avere pazienza e non farsi prendere dalla frenesia», ha spiegato Conte, ricordando al centravanti di continuare a lavorare con serietà. Con 14 gol lo scorso anno all’Udinese, Lucca è stato pagato 35 milioni complessivi, ma adesso si trova subito caricato di responsabilità, in attesa di Lukaku e con la concorrenza di Hojlund e Ambrosino.
Infine Beukema, acquistato dal Bologna per circa 30 milioni, non ha ancora debuttato ma rimane una pedina preziosa. Come evidenzia Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la linea difensiva che ha regalato lo scudetto al Napoli resta solida e difficilmente scalfibile: Rrahmani e Juan Jesus hanno offerto fin qui 180 minuti senza subire gol. L’olandese osserva e studia, pronto a farsi trovare pronto quando Conte lo chiamerà in causa. «Toccherà anche a lui, chiaramente, prima o poi», scrive ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, ricordando come il difensore abbia già mostrato qualità e affidabilità nelle due stagioni a Bologna.
Il Napoli, insomma, li aspetta. Lang, Beukema e Lucca rappresentano investimenti da oltre 90 milioni e dovranno presto dimostrare di poter incidere. Conte, intanto, li gestisce con pazienza, consapevole che la stagione sarà lunga e che ciascuno di loro potrà avere un ruolo importante.