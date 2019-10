Napoli la lista dei convocati per Torino. Due calciatori out per infortunio

Ecco i convocati del Napoli per il Torino. Mancano due difensori per infortunio, si rivede Tonelli. Ci sarà il cambio modulo per Ancelotti?

Nella lista dei convocati per Torino non ci sono Mario Rui e Maksimovic, out per infortunio. Il portoghese è alle prese con una elongazione al bicipite femorale destro che lo terrà fuori per tre settimane, mentre il difensore ex Torino ritornerà a disposizione dopo la sosta. Ritorna Tonelli vista la carenza di centrali difensivi.

Convocati Napoli

Con Makismovic e Mario Rui out per infortunio, il Napoli recupera in difesa Tonelli che torna tra i convocati per Torino. Al centro della difesa al fianco di Manolas ci sarà Luperto.

Ecco la lista completa dei calciatori chiamati da Carlo Ancelotti per la trasferta con all’Olimpico Grande Torino: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

Ancelotti cambia modulo?

In queste ore si è parlato molto di un cambio di modulo da parte dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. L’ipotesi è che il tecnico ex Real Madrid possa ritornare al 4-3-3, modulo di sarriana memoria che sarebbe più congeniale alla batteria di esterni presenti in rosa.

Il cambio non è così scontato anche se nelle ultime ore l’ipotesi si fa sempre più concreta. Ancelotti ha dimostrato di credere molto nel 4-4-2, ma l’allenatore di Reggiolo si è dimostrato pronto ad effettuare delle variazioni qualora si rendessero necessarie per far giocare meglio la sua squadra.

Qualora si puntasse sul cambio di modulo allora si potrebbe rivedere anche Mertens ‘falso nueve’, con Insigne e Callejon a completare l’attacco.