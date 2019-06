Grande Torino, vandalizzata la targa in memoria di Valentino Mazzola. Ignoti infatti hanno fatto sparire il toro rampante che campeggiava sulla targa.







Vandalizzata la targa in memoria di Valentino Mazzola simbolo del grande Torino.

Non c’è pace per i martiri di Superga, dopo gli ignobili striscioni della tifoseria juventina, e l’installazione in ricordo della tragedia di Superga distrutta lo scorso anno a Borgaro, è stata vandalizzata la targa posta o scorso 11 maggio Via Trento a Nichelino, in provincia di Torino.

Ignoti hanno infatti hanno fatto sparire il toro rampante che campeggiava sulla targa, vicino al nome del capitano dei granata.

L’omaggio al grande Torino è stato brutalmente deturpato. Ancora una volta, un’offesa è stata arrecata ad una squadra che è stata grande e ammirata in tutto il mondo. In Italia si osannano squadre che vincono grazie alla politica pallonara si offende la memoria di chi ha sempre onorato questo bellissimo sport.







l’amministrazione comunale si è impegnata a riparare allo sfregio arrecato alla targa in memoria di Valentino Mazzola, numero dieci degli Invincibili.