Mazzarri sfida il Napoli: “Ci rispettano, non darò vantaggi ad Ancelotti”

Dopo il pareggio in Champions con il Genk il Napoli dovrà affrontare il Torino che sfida gli azzurri dopo la sconfitta di Parma. Mazzarri sfida il Napoli ed in conferenza stampa ammette di essere convinto delle potenzialità dei suoi calciatori: “Nonostante la sconfitta nell’ultima gara abbiamo giocato bene. Verdi? Sta crescendo molto”. Il tecnico dei granata non si sbottona sulla probabile formazione del Torino: “Iago gioca? Non voglio dare vantaggi ad Ancelotti”.

Mazzarri sfida il Napoli

Un passato sulla panchina partenopea ed un presente su quella del Torino che sta dando dei buoni risultati a Mazzari che sfida il Napoli cosciente delle potenzialità dei propri giocatori: “La sconfitta con il Parma è da archiviare, speravamo di non arrivare a giocare con il Napoli dopo un ko, ma sono comunque soddisfatto della proava dei miei ragazzi. Vogliamo guardare avanti e lo abbiamo fatto lavorando sulla testa e sulla condizione fisica”. La gara allo stadio Olimpico Grande Torino sarà fondamentale per gli uomini di Ancelotti che “se sono concentrati riescono a mettere sotto anche in campioni d’europa” ricorda Mazzarri che aggiunge: “Sono sicuro che non ci sottovaluteranno, anche perché Ancelotti con il Genk ha fatto delle scelte molto orientate alla partita contro il Torino. Noi cercheremo di fare il possibile per rendergli la vita difficile”.

Verdi e Iago, nessun indizioni di formazione

Walter Mazzarri non si sbottona sulla probabile formazione del Torino: “Non voglio dare vantaggi ad Ancelotti” dice il tecnico granata che sulle condizioni di Iago aggiunge: “Non è ancora nella sua condizione migliore, ma a gara in corso potrebbe avere lo spunto giusto”. Crescono invece le quotazioni di Verdi: “Sta crescendo a Parma ha fatto delle buone cose come l’assist da Ansaldi”. Mazzarri sfida il Napoli con una sicurezza in porta che si chiama Sirigu: “Al momento se non è il primo miglior portiere in Italia, è il secondo. Sono di parte e cerco di evitare dei confronti simili. Il miglior portiere mai allenato? Anche De Sanctis fece dei miracoli ai tempi di Napoli”.