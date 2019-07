Napoli, James pista calda. Icardi, intesa lontana. Milik in bilico

Corriere. Napoli, James pista calda. Icardi, intesa ancora lontana. Milik in bilico

Il Napoli aspetta James Rodriguez, Ancelotti lo ritiene fondamentale. Lontana l’intesa tra De Laurentiis e Marotta per Icardi. Milik in bilico.







II Napoli è attento su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo, James Rodriguez resta l’argomento più caldo in chiave mercato. L’Atletico Madrid non ha ancora affondato il colpo, Simeone spinge per il talento colombiano ma la dirigenza preferirebbe Eriksen del Tottenham.

Il grave infortunio rimediato da Asensio contro l’Arsenal, scrive il corriere del Mezzogiorno, non dovrebbe modificare la posizione di James Rodriguez ma di Lucas Vazquez che potrebbe uscire dalla lista degli uomini da cedere.

ANCELOTTI CHIAMA JAMES

«James Rodriguez, ci migliorerebbe sia nella rifinitura che nella finalizzazione diretta», ha dichiarato Ancelotti dopo l’amichevole Napoli-Cremonese. Non c’è solo l’estenuante trattativa per “El Bandido” nei progetti del mercato del Napoli ma anche i colloqui quotidiani per Icardi che coinvolgono gli uomini-mercato azzurri.

PER ICARDI INTESA LONTANA

L’intesa con l’entourage di Mauro Icardi è ancora lontana, serve un ingaggio da 7,5 milioni di euro più bonus e non c’è accordo sui diritti d’immagine, la novità è che sono diventati più intensi i contatti con l’Inter che chiede 70 milioni, il denaro da dirottare per Lukaku mentre De Laurentiis non vorrebbe andare oltre un investimento da 50 milioni.

MILIK DIVENTA UN CASO

Milik contro la Cremonese nella prima frazione di gioco ha fatto ciò che piace ad Ancelotti.

Nella ripresa l’attaccante polacco è calato sprecando anche un’occasione importante. Ancelotti l’ha sostituito al 65’ facendo spazio a Tutino, attaccante classe ’96 di cui il Napoli sta valutando il futuro.







RINNOVO O CESSIONE

La trattativa per il rinnovo di Milik, invece, è bloccata. L’ex Ajax ha chiesto un ingaggio importante per allungare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Soltanto l’arrivo di offerte di almeno 60 milioni per Milik potrebbe spingere il Napoli ad accelerare per Icardi.

Il Betis Siviglia ha datto sapere che Milik non rientra nei parametri del club, l’obiettivo del club andaluso è Borja Iglesias dell’Espanyol.