Simeone: “James Rodriguez all’Atletico? nel calcio può succedere di tutto”

Diego Simeone apre a James Rodriguez. Il quotidiano Marca riporta alcune dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid in merito al colombiano.







Diego Simeone parla di James Rodriguez a Marca. Il colombiano si allontana dal Napoli. Il Real Madrid non vuole accettare le condizioni di Aurelio De Laurentiis, prestito con diritto di riscatto, e chiede il pagamento di 42 milioni di euro, cifra che l’Atletico è disposta a pagare.

Nonostante a Napoli si continui a sperare nell’arrivo del colombiano, i Colchoneros in questo momento sembrano in pole.

SIMEONE APRE A JAMES RODRIGUEZ

Intervistato dal quotidiano Marca, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha parlato di James Rodriguez e del suo possibile arrivo all’Atletico.

Le parole del Cholo sono enigmatiche e lasciano aperta ogni possibilità:

“James Rodriguez? I calciatori partono e arrivano, nel calcio è così. Fino alla fine del mercato tutto può succedere. Per come si lavora in questo campo, per come lavorano gli agenti e i le società tutto può accadere. Noi lavoriamo per essere competitivi la prossima stagione…”.







Simeone ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando per fare bene. Derby contro il Real? Real Madrid, Barcellona, Juventus. Sono tutte squadre che ci aiuteranno a fare bene e prepararci al meglio per la prossima Liga.

Sono contento. Lavoriamo con vecchi giocatori e nuovi arrivi. Stiamo creando un bel gruppo. Mi sono piaciuti Costa e Morata ma anche Llorente che è stato espulso. Può succedere nel calcio”.