Napoli: Pepè o Icardi. Giuntoli in parte per la Francia. James si allontana

CORRIERE. Pepè o Icardi per il Napoli. Giuntoli in partenza per la Francia. James si allontana

Il Napoli lavora su Pepè e Icardi. Giuntoli è pronto a volare in Francia per l’ivoriano. Tweet enigmatico di Wanda Nara. James Rodriguez si avvicina all’Atletico Madrid.







Il Napoli continua a lavorare per portare un grande nome ad Ancelotti. Dal mercato in uscita sono arrivati 90 milioni, ma gli azzurri con le cessioni di Verdi,

Tonelli e Hysaj potrebbero largamente superare i 100 milioni.

Il presidente lo aveva annunciato: “la priorità è vendere”. Ad oggi sono arrivati, Manolas, Di Lorenzo e il giovanissimo Elmas. Sul tavolo ci sono nomi che fanno sognare i tifosi: Pepè, Icardi e James Rodriguez.

NAPOLI, PEPÈ O ICARDI

Pepè o Icardi sono situazioni complicate per il Napoli ma non impossibili, come spiega il corriere dello sport.

Il club non ha fretta considerando la portata delle operazioni, le complicazioni e soprattutto la concorrenza, ma quotidianamente sia De Laurentiis sia Giuntoli lavorano per sbloccare le situazioni più delicate.

Sia Pepè che Icardi aggiungerebbero qualità, forza e gol al Napoli.

Il problema, in entrambi i casi, è la concorrenza. Agguerrita e illustre: lo United innanzitutto e poi il Psg sulle tracce del campioncino del Lilla; la Juve, su quelle di Maurito.

TWEET DI WANDA NARA

Agguerrita sembra essere anche la signora Wanda Nara, che ieri ha suscitato curiosità con un messaggio pubblicato sui social. De Laurentiis e Marotta hanno parlato, come del resto Giuntoli e Wanda, e ora non resta che definire i contorni.

A cominciare dalla posizione della Juve, testa a testa con il Napoli ma di certo non in vantaggio: sia nelle idee di Icardi, sia in quelle dell’Inter. Che, vale la pena sottolinearlo, parte da una richiesta compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro: ampiamente trattabili, allo stato delle cose.

GIUNTOLI VOLA IN FRANCIA

Parallelamente ad Icardi, il club azzurro continua a lavorare con il Lilla per Pepé. Con la società e con il calciatore, per la precisione: l’offerta da 60 milioni più il cartellino di Ounas è ritenuta congrua, ma il ragazzo chiede un ingaggio all’altezza dei più importanti della squadra. Mica poco. Il ds Giuntoli, comunque, è già reduce da un incontro con attori della trattativa e nei prossimi giorni, al cospetto di segnali positivi, è pronto a volare in Francia per incontrare direttamente le parti in causa. Nicolas compreso.







TELENOVELA JAMES

James Rodriguez è arrivato a Madrid, dove lunedì dovrà cominciare la preparazione con il Real a meno di sviluppi e dove ovviamente incontrerà Jorge Mendes per capire qualcosa del suo futuro. L’Atletico fa sul serio e si avvicina alle richieste di Florentino (cessione definitiva); il Napoli lo vuole, ma soltanto in prestito con diritto di riscatto. E intanto con Raiola si torna a parlare di Lozano, ancora al Psv.