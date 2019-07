Napoli 90 milioni dalle cessioni. De Laurentiis punta a superare i 100

Il Napoli ha incassato 90 milioni dalle cessioni. Otto giocatori venduti e con Verdi e Ounas verrà sfondata quota 100 milioni. Vinicius operazione record.







Gli azzurri in questa sessione di mercato hanno incassato 90 milioni dalle cessioni e lavora per superare i 100. Grazie all’opera del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, scrive la Gazzetta, può contare su entrate che al momento superano i novanta milioni e presto potranno sfondare abbondantemente quota cento, visto che ci sono in uscita attaccanti di un certo valore come Simone Verdi e Adam Ounas, oltre al difensore Tonelli e probabilmente all’esterno Hysaj. Un piccolo patrimonio che il club azzurro, può investire sul mercato senza vincoli derivanti da Fair Play Finanziario o altre problematiche.

Risultato particolarmente positivo, perché il Napoli ha venduto ma ha è riuscita a tenersi tutti i propri gioielli, dunque alla fine la squadra di Carlo Ancelotti ne risulterà rinforzata.



NAPOLI, 90 MILIONI DALLE CESSIONI

Facciamo le somme Ecco come si arriva alla invidiabile cifra di 90,5 milioni.

Raul Albiol è andato al Villarreal esercitando una clausola rescissoria di quattro milioni.

Il centrocampista Amadou Diawara ceduto alla Roma per 21 milioni.

Il Parma porta complessivamente 32 milioni al Napoli per avere il portiere Sepe, il centrocampista Grassi e l’attaccante Inglese.

Il Cagliari ha comprato Rog per 15 milioni. Roberto Insigne è stato ceduto al Benevento per 1,5 milioni.

Infine c’è la curiosa operazione che ha portato al Benfica l’attaccante Vinicius per ben 17 milioni. Attaccante brasiliano della scuderia Mendes, l’operazione è stata clamorosa. Già i 17 milioni spesi dal Benfica per acquistarlo dal Napoli erano sorprendenti per un centravanti che viene da una stagione così così.

SOLDI DA INCASSARE







Non si tratta di soldi già tutti incassati, visto che ormai quasi tutti lavorano con la formula dei prestiti con obbligo di riscatto, per spalmare su più anni la spesa. E proprio l’obbligo fa sì che le cifre possano essere trascritte nei futuri esercizi dando respiro ai bilanci.