Napoli presentata l'offerta per Pepè. Sul giocatore del Lille anche il PSG

Corriere. Napoli presentata l’offerta per Pepè. Giuntoli incontra l’intermediario…

Il Napoli ha presentato l’offerta per Pepè. 60 milioni più Ounas. Il ds Giuntoli ha incontrato l’intermediario. Sul giocatore del Lille anche il PSG.







Il Napoli vuole risolvere la “grana” James. Il colombiano è tornato a Madrid e attende sviluppi. Gli azzurri si muovono in maniera prepotente anche su Icardi. Si registra in queste ore un colloquio tra De Laurentiis e Marotta. Il pallino del presidente del Napoli si chiama Nicolas Pepè. L’esterno del Lille piace tantissimo al patron.

secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha presentato al Lille un’importante offerta per Pepè: 60 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, che piace al club transalpino.

L’accordo non sembra essere un problema, in quanto la proposta asseconda le richieste dei francesi.

Ancora da decifrare invece la volontà di Pepé. Il ds Giuntoli è al lavoro, e pochi giorni fa ha incontrato un intermediario per capire idee e richieste del classe ’95. Al momento la rivale più accreditata sembra essere il PSG, che in Francia attira come una calamita tutti i migliori prospetti delle rivali.

L’ivoriano resta l’alternativa più credibile ad Icardi, in quanto richiesto da Carlo Ancelotti in persona.