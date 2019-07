Sky. Rog al Cagliari. Ok di Ancelotti a Pepè. Elmas in arrivo

Rog al Cagliari, sabato le visite. In azzurro arriva Elmas. Ok di Carlo Ancelotti a trattare Pepè.







Gianluca Di Marzio giornalista ed esperto di calciomercato delle reti Sky ha fatto il punto sui movimenti del club azzurro:

ROG AL CAGLIARI

“Napoli e Cagliari hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento in Sardegna di Marko Rog. Dopo l’accelerata delle utime ore, l’affare si è chiuso sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nelle casse degli azzurri finiranno subito due milioni, poi altri 13 all’esercizio dell’opzione. Nella mattinata di sabato sono previste le visite mediche del calciatore“.

ELMAS AL NAPOLI

“Adesso il Napoli guarda anche alle entrate. Sì perché, definito l’affare Rog, si andrà a concretizzare la trattativa per Elmas. Nelle prossime ore veranno definiti tutti gli ultimi dettagli per il centrocampista macedone, che potrà così raggiungere la squadra di Ancelotti“.







ANCELOTTI OK A PEPÈ

L’esperto di mercato di Sky, inoltre, evidenzia: “Per l’attacco, il club azzurro sta concentrando tutti i suoi sforzi su Nicolas Pepè: un talento giovane, dai numeri impressionanti e sul quale c’è la completa “benedizione” dell’allenatore di Reggiolo.

Valutazione elevatissima (quasi 80 milioni di euro), i partenopei mettono sul piatto 60 milioni e il cartellino di Adam Ounas. Si farà il possibile per prenderlo.

Al mister piacerebbe avere alle sue dipendenze anche James Rodriguez, trequartista che conosce bene per averlo gestito nelle sue precedenti esperienze all’estero.

L’Atletico Madrid appare in vantaggio, ma la trattativa tra il Napoli ed il Real Madrid non è ancora tramontata: quando c’è di mezzo Jorge Mendes con le sue capacità persuasive, non si può mai dire mai”.