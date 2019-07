Pedullà: “Slittano le visite mediche di Rog al Cagliari. Elmas-Napoli si farà”

Rog al Cagliari è tutto fatto, ma le visite mediche slittano di qualche giorno. Elmas, connazionale di Pandev sarà del Napoli a breve.







Marko Rog sarà un nuovo giocatore del Cagliari al suo posto in azzurro arriverà Elif Elmas, centrocampista macedone in forza al Fenerbahce per una cifra vicina ai 18 milioni di Euro bonus compresi.

Ieri il Rog non ha partecipato all’amichevole del Napoli contro il Feralpisalò. il centrocampista croato ha salutato i tifosi presenti a Dimaro in quella che è stata di fatto la sua ultima seduta d’allenamento allo stadio comunale di Carciato in Val di Sole, sede del ritiro estivo della SSC Napoli.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, le visite mediche con il Napoli di Elmas, centrocampista del Fenerbahce, previste per oggi slittano di qualche giorno per le ultime formalità burocratiche tra le società.

Slittamento che in automatico coinvolge Rog dopo l’accodo totale tra Napoli e Cagliari“.