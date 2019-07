La trattativa Icardi-Napoli entra nella fase calda. De Laurentiis ha parlato con Marotta. La valutazione dell’inter è tra i 60 e i 70 milioni di euro, trattabili.







Icardi-Napoli la trattativa entra nella fase operativa. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello sport, Napoli e Inter hanno parlato dell’argentino.

De Laurentiis e Marotta hanno affrontato la questione a viva voce. Era dai tempi di Higuain e della clausola da 90 milioni, che De Laurentiis e Marotta non avevano un contatto di mercato così importante.

Il denominatore comune? Era argentino il Pipa e lo è Icardi. Il giovane centravanti con l’identikit perfetto per De Laurentiis: ha in dote un patrimonio potenziale da 30 gol, ogni stagione, e soprattutto ha 26 anni. Un professionista dell’area e un attaccante spietato: il San Paolo ha già pronto scettro e corona. I tifosi sognano: e non è un eufemismo.

Paradossalmente a dare una mano al presidente azzurro potrebbero essere Sarri e Higuain, proprio loro: anche la Juve è su Maurito, non è un mistero, ma se il tecnico riuscirà a confermare il Pipita, suo pupillo da sempre, allora lo spazio per Mauro si ridurrebbe sensibilmente.

Dopo l’incontro di un paio di settimane fa a Milano tra Giuntoli e Wanda Nara, agente di Icardi, ora anche De Laurentiis e Marotta hanno affrontato la questione a viva voce.







Se alla fine Icardi sceglierà di accettare l’offerta importantissima prospettata dal club azzurro, almeno il presidente si farà trovare pronto e forte di un accordo potenziale con l’Inter.