Napoli, De Laurentiis: “James? non compro per far scena. Serve pazienza”

Napoli, Aurelio De Laurentiis risponde ai tifosi azzurri che invocano l’arrivo di James Rodriguez: “James? non compro per far scena. Serve pazienza”.







Aurelio De Laurentiis ha assistito all’allenamento mattutino del Napoli. gli azzurri guidati da Ancelotti hanno sostenuto una seduta tecnico tattica sul campo di Carciato.

De Laurentiis ha fatto una visita a sorpresa sugli spalti del campo d’allenamento trattenendosi con alcuni tifosi azzurri che hanno chiesto a gran voce l’acquisto di James Rodriguez, il trequartista colombiano di proprietà del Real Madrid che Carlo Ancelotti vorrebbe tanto allenare in maglia azzurra.

De Laurentiis, in risposta ai napoletani presenti, ha detto la sua sul calciomercato: “Bisogna avere pazienza, la sessione estiva è lunghissima. Abbiate pazienza.

Mi piacerebbe fare foto con ognuno di voi, ma è impossibile purtroppo. Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, che è il mercato, vorrei ricordarvi che chiude il 2 settembre, quindi da qui alla fine possono capitare tantissime cose e noi trattiamo con chiunque ci interessi, chi riteniamo sia corretto e giusto per il gioco, non per fare scena.

Non ho bisogno di avere più abbonamenti, ma ho bisogno di vincere e per vincere bisogna usare la testa“.







De Laurentiis quindi crede ancora molto nel mercato. Proprio ieri Ancelotti, dopo l’amichevole con la Feralpisalò, aveva parlato di un possibile acquisto di 2 top player.