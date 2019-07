Fabio Cannavaro a Icardi: " Vai a Napoli, sarai amato come pochi"

Fabio Cannavaro a Icardi: ” Vai a Napoli, ama come poche altri posti al mondo”

Fabio Cannavaro invita Icardi ad accettare il Napoli e vestire la maglia azzurra. L’ex campione del mondo ammette: “Napoli, ama come poche altri posti al mondo”.







Fabio Cannavaro parla di Icardi e del mercato del Napoli. L’ex pallone d’Oro è intervenuto sugli azzurri in un intervista al corriere dello sport. Nella chiacchierata dell’ex difensore azzurro non poteva mancare il nome di Icardi. gli azzurri hanno cominciato a parlare con l’Inter dell’argentino.

De Laurentiis e Marotta si sono confrontanti sulle cifre. La trattativa è allo stato embrionale ma potrebbe evolversi da un momento all’altro. Fabio Cannavaro, da napoletano, consiglia a Icardi di accettare il Napoli:

“Con Icardi sarebbe un Napoli da Scudetto? L’argentino è molto forte. Beh, diciamo che si accorcerebbe parecchio la distanza con la Juventus. Icardi è uno che ti fa 20 goal a campionato, più altrettanti Milik… Diventerebbe un attacco interessante.

Cosa direi a Wanda e ad Icardi per convincerli? Direi che Napoli è una città che vive di passione. A Milano il tifoso ti pensa solo il giorno della partita, mentre a Napoli sei un mito tutto l’anno. All’inizio è difficile abituarsi, ma Napoli ama come poche altri posti al mondo“.







Fabio Cannavaro apre all’arrivo di Icardi e sul Napoli aggiunge: “Carlo Ancelotti ha pagato il fatto di essere arrivato dopo Sarri, ma per lottare per lo scudetto ha bisogno di fare un salto di qualità a livello di giocatori in rosa.

Milik è un attaccante molto forte come lo è Mertens, ma sicuramente con un altro centravanti, più Manolas già preso per la difesa, diminuire il divario con la Juve sarebbe più facile“.