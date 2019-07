As. Milik al Betis, l'attaccante del Napoli ha una valutazione troppo alta

As. Milik al Betis, impossibile che spendano 50 milioni per l’attaccante del Napoli

Milik al Betis è impossibile. Secondo l’inviato di AS, è quasi impossibile che il Betis spenda 50 milioni per l’attaccante del Napoli.







Il quotidiano spagnolo, Estadio Deportivo ha lanciato una vera e propria bomba di mercato accostando Milik al Betis.

Secondo il quotidiano iberico l’attaccante del Napoli avrebbe addirittura raggiunto l’accordo economico con l’ex club di Fabian Ruiz. In merito alla voce di mercato Milik-Betis Siviglia, ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Josè Antonio Espina, inviato per As al Betis Siviglia:

“Milik al Betis? Non credo sia possibile perchè il Napoli per il giocatore chiede tanti soldi. Arek è caro, il Betis ha come obiettivo Borja Iglesias, ma se fa fatica a pagare il giocatore 28 milioni di euro, figuriamoci se può presentarsi dal Napoli e chiedere il 99.

Arek aveva un mezzo accordo col Napoli: se non avesse fatto bene, il club lo avrebbe venuto già a gennaio, poi però il polacco ha iniziato a segnare e ad oggi è quasi impossibile che il Betis spenda 50 milioni per Milik“.

Espina ha aggiunto: “Fabian è un fuoriclasse, lascerà il segno perché diventerà uno dei centrocampisti più forti. L’interesse del Real è vero e questo significa che Fabian vale già più di 100 milioni“.

RINNOVO MILIK

Al momento stenta a decollare la trattativa per il rinnovo tra De Laurentiis e Milik, Le voci provenienti dalla Spagna al momento non turbano il Napoli.









ASSE NAPOLI-SPAGNA

In Spagna non si parla solo dell’interesse del Betis per Milik ma soprattutto di James rodriguez. Simeone ha rotto gli indugi e ha aperto all’arrivo del colombiano. James Rodriguez è rientrato a Madrid dalle vacanze, e nelle prossime ore incontrerà Jorge Mendes, l’agente, per fare il punto della situazione sul suo futuro. Il Napoli per ora non cambia idea, vuole il colombiano solo in prestito.