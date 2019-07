Ancelotti apre a Icardi: "ho sempre avuto grandi attaccanti"

Napoli, Milik non va e Carlo Ancelotti apre a Icardi: «Il suo valore non lo scopro io». Il pari con la Cremonese apre la questione attaccante.







Il pari del Napoli con la Cremonese è un passo indietro sotto il profilo del gioco e più in generale della prestazione.

Ancelotti manifesta tranquillità ed è giusto che sia così. Dice di non essere preoccupato dagli (imbarazzanti, nel primo tempo) errori difensivi, dovuti ai carichi di lavoro, ma poi in avanti la squadra non trova il finalizzatore.

Su azione gli attaccanti titolari del Napoli non segnano (solo Callejon nella prima amichevole) e ieri l’esordio stagionale di Arek Milik ha destato più di qualche perplessità.

ANCELOTTI APRE A ICARDI

L’opzione Mauro Icardi sembra prendere corpo ogni giorno di più. E la riflessione è in corso. Perché se il Napoli riuscisse ad arrivare a Maurito, Milik sarebbe alternativo e non complementare all’argentino. A quel punto meglio tenerlo o cederlo?

Ancelotti non si sottrae e a TV Luna risponde: «Ho sempre avuto grandi centravanti come Inzaghi, Drogba e Ibrahimovic. Sicuramente il valore di Icardi non lo scopro io. Ma noi abbiamo Milik che magari è meno finalizzatore in area ma più completo come giocatore».

MILIK NON VA

Non è un’amichevole che può stravolgere le valutazioni, scrive la Gazzetta. Ma al di là della giusta difesa pubblica del centravanti, il Napoli sta riflettendo seriamente sul futuro di Milik.

L’unico pallone decente di Milik – servito da Callejon – è stato scagliato da pochi metri sul lato esterno della rete. E qui torniamo ai limiti della passata stagione quando il polacco ha realizzato bellissimi gol su punizione o con tiri dal limite, ma spesso ha sbagliato clamorosamente colpi sotto misura, di fatto più semplici.







È lui il centravanti che può finalizzare il gioco di Ancelotti? Finora il tecnico ha chiesto un attaccante che agisca fra le linee, non una prima punta.

Il polacco ha 25 anni e sta arrivando al pieno della maturità. Dalla Spagna dicono che il Betis Siviglia è pronto ad acquistarlo, ma De Laurentiis non è disposto a dar via i gioielli se non facendoli pagare a caro prezzo.