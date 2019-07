Ancelotti:"partita soporifera. Elmas Può dare qualità..."

Carlo Ancelotti ha commentato il pareggio 3-3 tra Napoli e Cremonese. Il tecnico dei partenopei ha parlato anche del debutto di Elmas in magli azzurra.







Il pareggio del Napoli contro la Cremonese non è piaciuto a Carlo Ancelotti. il tecnico dopo la partita ha espresso alcune considerazioni sulla gara e sullo stato di salute del suo Napoli:

“Giudizio sulla partita? E’ stata del tutto soporifera. La squadra ha fatto lavoro di forza l’altro giorno, normale che riuscisse così.

E’ stata una gara venuta alla fine di un carico di lavoro. Era inevitabile.

Preoccupato dai gol che abbiamo preso? Facciamo pressing offensivo, chiaro poi che rischiamo qualcosa in più dietro. Se non provi certe cose adesso, quando inizia il campionato, poi, non puoi farlo più“.







Ancelotti ha poi aggiunto: “La prestazione di Gaetano? Lo stiamo valutando per bene, alla fine abbiamo visto che lui è un giocatore su cui si può puntare, inoltre viene anche dal nostro settore giovanile.

Credo che siano buone entrambe le soluzioni per lui, sia se va a giocare altrove, sia se resta qui con noi.

Elmas? Può dare qualità al centrocampo, è molto felice di essere qui. Sono molto contento, è un centrocampista moderno che darà ulteriore qualità al reparto che è già di alto livello. E’ un centrocampista moderno, da ancora più qualità al reparto che è già di livello, sono contento di questo ragazzo.

Verdi? Ha espresso la sua volontà, vuole trovare continuità, sta valutando insieme alla società”.