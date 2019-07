Napoli-Cremonese 3-3. Insigne, Verdi e Younes. Prodezza di Soddimo

Napoli-Cremonese finisce 3-3. Per gli azzurri vanno in goal Insigne, Verdi e Younes. Esordio per Elmas. Prodezza di Soddimo nel finale.







A Dimaro l’amichevole tra Napoli e Cremonese regala addirittura 6 goal ed un finale non scontato.

Il Napoli rincorre sempre gli avversari, con le reti di Insigne e Verdi. La squadra di Ancelotti poi passa in vantaggio con Younes ma non basta. Prima del triplice fischio finale c’è tempo per assistere alla prodezza di Soddimo che segna incredibilmente da centrocampo e timbra il 3-3 finale.

Da segnalare al 68′ l’esordio con la maglia azzurra di Eljif Elmas, ultimo arrivato in casa Napoli, acquistato dai turchi del Fenerbahce. Il calciatore macedone ha preso il posto di Malcuit uscito dal campo in via precauzionale dopo uno scontro di gioco.

NAPOLI-CREMONESE CORI CONTRO LA JUVE

Nonostante il pareggio tra Napoli e Cremonese, non è mancato l’apporto e il tifo dei tanti tifosi napoletani al seguito della squadra che hanno sostenuto i propri beniamini con numerosi cori, alcuni dei quali anche contro la Juventus dell’ex Maurizio Sarri.

Tra questi il più classico dei “Chi non salta bianconero è”. Terminata la fase di preparazione in montagna il Napoli è ora atteso da una serie di amichevoli di grandissimo livello. Primo appuntamento contro il Liverpool il 28 luglio, poi l’Olympique Marsiglia il 4 agosto e poi doppio confronto contro il Barcellona l’8 e il 10 agosto.







Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. A disposizione: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes. All.: Ancelotti.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Hoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All. Rastelli.