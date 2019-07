Napoli ecco Elmas. visite mediche e firma per il centrocampista.

Elmas ha sostenuto le visite mediche con il Napoli. Il centrocampista macedone è partito per Dimaro dove lo aspetta Ancelotti.







Elmas è del Napoli. Il centrocampista pagato al Fenerbahce 16 milioni più bonus è sbarcato in Italia. In serata raggiungerà gli azzurri a Dimaro.

Elif Elmas ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, il centrocampista è stato accompagnato in Italia dal suo agente, George Gardi:

“È stata una trattativa estenuante, complimenti al Napoli, perché il giocatore era conteso dalle big d’Europa. In questo senso è stata fondamentale la presenza di Ancelotti“.







Dopo le visite mediche, Elmas ha lasciato la clinica romana per salire sul treno da Termini che lo porterà a Trento. Ad aspettarlo un’auto del club che lo porterà a Dimaro, per cominciare la sua avventura in azzurro.