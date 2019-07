Agente Elmas: “operazione storica per la Turchia. Ancelotti fondamentale”

L’agente di Elmas ha parlato del trasferimento al Napoli del centrocampista macedone.







Elif Elmas è davvero pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Ieri il centrocampista macedone ha pubblicato un post sui social nel quale salutava il centro sportivo del Fenerbahce, già da domani considerando che è previsto il suo arrivo in Italia.

George Gardi, agente del centrocampista macedone ormai ex Fenerbahce, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Gianlucadimarzio.com:

“Si tratta di un’operazione storica in Turchia. E’ stata una trattativa estenuante, perché il ragazzo era conteso dalle big d’ Europa. Fondamentale la presenza di Ancelotti”.

L’agente di Elmas, dunque, conferma quanto riportato nelle scorse settimane: decisivo l’affondo di Carlo Ancelotti e del figlio Davide che stimano molto il calciatore al punto di ritenerlo uno dei migliori talenti emergenti del calcio europeo.







E le parole del mister del Napoli, in conferenza, non furono pronunciate a caso: “Prenderemo un nuovo Fabian Ruiz“. L’idea, per la mediana, è quella di trovare elementi già pronti per dare un grande contributo e dal sicuro avvenire.