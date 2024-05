Napoli, intesa di massima con Conte: De Laurentiis accelera – SKY

Sky Sport rivela che il Napoli avrebbe trovato un’intesa con Antonio Conte. De Laurentiis non vuole più aspettare e accelera per chiudere.

Ore decisive per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Antonio Conte per affidargli la guida tecnica della squadra. Una notizia che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi azzurri, da sempre grandi estimatori del carismatico allenatore salentino.

“Il gradimento popolare è tutto per Conte. Qui la piazza conta, le pressioni che può esercitare questa piazza sono importanti”, ha dichiarato Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, confermando l’avanzamento della trattativa. “Se dovesse arrivare Conte, ci sarebbe un plauso da parte di tutti i tifosi perché per loro Conte resta la prima scelta“.

Conte-Napoli, le ultime di Massimo Ugolini

Aurelio De Laurentiis sembra ora deciso ad accontentare le richieste dei suoi sostenitori, virando con decisione su Conte. “De Laurentiis non credo voglia più aspettare, si è ripreso a lavorare su Conte e diciamo che le parti dovrebbero aver trovato un’intesa di massima“.

Nonostante l’intesa raggiunta, il presidente azzurro potrebbe ancora avanzare ulteriori richieste prima di formalizzare l’accordo. “Le carte arrivano sul tavolo di De Laurentiis e lui ha tutta la libertà di avanzare altre richieste o di puntualizzare alcuni elementi“, ha spiegato Ugolini.

Allo stato attuale, Conte rimane comunque in pole position per la panchina del Napoli, con Stefano Pioli che rappresenterebbe l’alternativa più accreditata: “Non è certezza Conte ma lui è Leclerc, in pole con Stefano Pioli a ridosso“.

L’arrivo di Conte rappresenterebbe un autentico colpo di scena per il Napoli, che si affiderebbe ad un profilo di assoluto spessore per rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione deludente. Il carisma, la mentalità vincente e l’indiscussa capacità di plasmare squadre competitive farebbero dell’ex ct della Nazionale la soluzione ideale per riportare entusiasmo all’ombra del Vesuvio.

De Laurentiis sembra aver compreso l’importanza di assecondare le richieste dei tifosi e di offrire loro un motivo in più per sognare dopo l’amarezza dell’ultima annata. L’intesa di massima raggiunta con Conte potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo vincente per il Napoli.