Pedullà: Napoli, svolta Conte. Trovato l’accordo con De Laurentiis. Il retroscena

Secondo Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa economica con Antonio Conte per affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione.

Il Napoli sembra aver compiuto un passo decisivo per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato Antonio Conte sabato 11 maggio a Torino, trovando un’intesa sul piano economico.

L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham sarebbe pronto a tornare in Italia per guidare i partenopei, accettando di ridimensionare parzialmente le sue pretese economiche iniziali. L’accordo prevede un ingaggio di 6,5/7 milioni di euro fissi, più 2 milioni di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Questi 2 milioni di bonus diventerebbero poi parte fissa dell’ingaggio a partire dalla stagione successiva.

Conte sarebbe quindi vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con De Laurentiis che potrebbe accelerare già nella giornata di domani per chiudere definitivamente l’operazione. Una svolta importante dopo il mancato accordo con Gian Piero Gasperini, che al momento sembra orientato a restare all’Atalanta.

Domani potrebbe essere una giornata cruciale su due fronti. Da un lato, l’Atalanta incontrerà nuovamente Gasperini per discutere del futuro, con il tecnico che vorrebbe un triennale e garanzie sul mercato. Dall’altro, il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo su Conte, dando il via ufficiale al nuovo corso.

Nel caso in cui l’affare con l’ex ct della Nazionale saltasse, De Laurentiis avrebbe comunque un’alternativa di lusso in Stefano Pioli.

L’arrivo di Conte riporterebbe grande entusiasmo all’ombra del Vesuvio, con il carismatico allenatore salentino pronto a rivoluzionare la squadra e a puntare immediatamente alla conquista di importanti traguardi. Il suo ingaggio rappresenterebbe un investimento significativo per il Napoli, ma anche la volontà di rilanciarsi ai massimi livelli dopo una stagione deludente.