Pedullà: “De Laurentiis imprevedibile, aveva preso Galtier poi virò su Garcia”

Un retroscena inedito sulla scelta dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, Aurelio De Laurentiis sarebbe stato molto vicino ad ingaggiare Christophe Galtier prima di virare su Rudi Garcia come nuovo tecnico degli azzurri.

“De Laurentiis è imprevedibile, aveva preso Galtier e poi è andato su Garcia. Quindi bisogna essere prudenti”, ha dichiarato Pedullà ai microfoni di Sportitalia, svelando questo curioso dietro le quinte della trattativa per il successore di Luciano Spalletti.

Galtier, reduce dall’esaltante esperienza al Paris Saint-Germain, era uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli in questa finestra di mercato. Alla fine, però, la scelta di De Laurentiis è ricaduta in maniera piuttosto inaspettata su Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Lione.

Una decisione, quella di puntare sul tecnico francese, che ha sorpreso gli addetti ai lavori e parte della tifoseria partenopea. Molti, infatti, si aspettavano l’arrivo di un profilo di maggior spessore come lo stesso Galtier o altri nomi importanti circolati nelle scorse settimane.

Pedullà ha poi voluto sottolineare l’imprevedibilità delle mosse del presidente del Napoli, ricordando un altro recente esempio: “Stesso discorso con Tudor per poi prendere Mazzarri. Quindi bisogna essere prudenti“.

Le parole del giornalista lasciano intendere come, fino all’ultimo, potrebbero esserci colpi di scena e ribaltoni sulla panchina azzurra. De Laurentiis sembra non volersi precludere alcuna opzione, valutando attentamente ogni soluzione prima di compiere la sua scelta definitiva.