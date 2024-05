Sky: Conte-Napoli ultimi aggiornamenti. Vicino l’accordo definitivo! Spunta una telefonata

Secondo Sky Sport, il Napoli starebbe continuando i contatti con Antonio Conte. Telefonata con il nuovo ds Manna, oggi atteso il summit decisivo.

La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte per la panchina azzurra entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, i contatti tra le parti sarebbero continui con l’obiettivo di trovare l’intesa definitiva sotto tutti i punti di vista.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Antonio Conte, con i contatti che proseguono per trovare l’intesa sotto tutti i punti di vista”, ha dichiarato Di Marzio, confermando la volontà del numero uno partenopeo di affidare la guida tecnica al carismatico allenatore salentino.

Un ulteriore passo in avanti sarebbe stato compiuto nella giornata di ieri, quando il neo direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe sentito direttamente Conte per fare il punto sulla trattativa e provare a smussare gli ultimi angoli nella ricerca dell’accordo finale.

Conte-Napoli ultimi aggiornamenti

Questa fase di contatti incessanti lascia intuire come il summit decisivo potrebbe arrivare già nella giornata odierna. “La giornata di oggi può essere decisiva per un eventuale arrivo di Antonio Conte”, ha affermato Di Marzio, alimentando l’attesa dei tifosi azzurri.

Nell’analisi del giornalista di Sky Sport, Stefano Pioli rimarrebbe sullo sfondo come potenziale piano B del Napoli, qualora l’operazione con Conte non dovesse concretizzarsi: “Pioli rimane sullo sfondo, leggermente più indietro per quanto riguarda la panchina del Napoli“.

L’arrivo di Conte rappresenterebbe una vera e propria svolta per il club partenopeo, che si affiderebbe ad un allenatore vincente e carismatico per rilanciare il proprio progetto tecnico dopo una stagione deludente

. La grinta, la mentalità da combattente e la capacità di plasmare squadre competitive farebbero dell’ex ct della Nazionale la soluzione ideale per riportare entusiasmo all’ombra del Vesuvio.

Napoli e Conte sembrano sempre più vicini, con De Laurentiis deciso ad accontentare le richieste dei tifosi offrendo loro un motivo in più per sognare un ritorno ai fasti del recente passato. L’attesa per il summit definitivo è sempre più spasmodica, con l’auspicio che oggi possa arrivare la fumata bianca tanto attesa.