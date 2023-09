RMC Sport – Napoli, contatti con Galtier in caso di esonero di Garcia

Secondo l’indiscrezione di RMC Sport, il Napoli avrebbe sondato Christophe Galtier come possibile sostituto di Garcia in caso di esonero.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli potrebbe avere già un piano B in caso di addio a Rudi Garcia. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club partenopeo avrebbe sondato la disponibilità di Christophe Galtier, ex allenatore del PSG, come possibile successore di Garcia.

Galtier nel Mirino di Napoli e Marsiglia

Galtier, che ha lasciato il PSG lo scorso giugno e che è stato contattato anche dall’Olympique di Marsiglia, sarebbe una delle opzioni considerate da Aurelio De Laurentiis. RMC Sport ha rivelato che il Napoli sta seguendo da vicino la situazione, soprattutto considerando che a Garcia sarebbero state concesse solo quattro partite per invertire la tendenza di risultati negativi.

Il Futuro di Galtier

Nonostante i suoi trascorsi al PSG e alcuni presunti commenti discriminatori durante la sua esperienza a Nizza, Galtier ha molti sostenitori all’Olympique di Marsiglia. Tuttavia, il Napoli sembra essere altrettanto interessato e potrebbe essere una destinazione altrettanto probabile per l’allenatore francese.

Galtier Pronto a Tornare in Panchina

Dopo la sua esperienza parigina e le vicende extra campo, Galtier è ansioso di tornare in panchina. L’Olympique di Marsiglia si è mosso nelle ultime ore per lui, ma il Napoli potrebbe essere una destinazione altrettanto attraente.

I tifosi sono spiazzati da questa voce, ma l’ipotesi di un cambio in panchina nelle prossime settimane sembra tutt’altro che remota. Galtier sarebbe il prescelto da De Laurentiis per rilanciare il Napoli: un’idea che fa rumore. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi.