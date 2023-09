Avv. Grassani su De Laurentiis: ‘Un Atto Dovuto, Una Non Notizia!'”

L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, interviene per chiarire le accuse di falso in bilancio contro Aurelio De Laurentiis. Secondo Grassani, non c’è motivo per l’allarme tra i tifosi del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato recentemente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per l’accusa di falso in bilancio. L’indagine riguarda il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020. A seguito di questa notizia, Mattia Grassani, avvocato del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare chiarezza sulla situazione.

Grassani: “Indagine su De Laurentiis? È un Atto Dovuto ed una Non Notizia”

Durante l’intervista, Grassani ha dichiarato: “Allo stato attuale, le possibili conseguenze di questa apertura di un fascicolo per un falso in bilancio devono tranquillizzare i tifosi del Napoli. Il Napoli su queste vicende a livello sportivo è già stato giudicato con due gradi di giudizio. Giudizi che hanno prosciolto il club e i suoi dirigenti sull’operazione Osimhen, ritenendo che non vi siano state irregolarità.”

Sui Possibili Sviluppi

Grassani ha poi aggiunto: “Non sono sotto il controllo di nessuno essendo una notizia molto fresca. Dico solo che il procedimento a Napoli aveva due ipotesi di reato. L’utilizzo di fatture in contabilità per operazioni inesistenti e il falso in bilancio. Sulla prima accusa la Procura di Napoli, evidentemente, ha ritenuto di chiedere l’archiviazione e di non procedere nei confronti del presidente. Sulla seconda, siccome il falso in bilancio viene approvato presso la Filmauro che è la controllante del Calcio Napoli e del Bari, il fascicolo per competenza è stato trasmesso alla Procura di Roma.”

Caso Spalletti

Secondo l’avvocato Mattia Grassani, non c’è motivo per l’allarme tra i tifosi del Napoli. “Quindi per me questa è una non notizia. Aurelio De Laurentiis era comunque indagato come presidente del Calcio Napoli a Napoli, una volta che le indagini di Napoli evaporano è ovvio che è un atto dovuto quello della Procura di Roma,” ha concluso Grassani.

L’avvocato ha anche toccato brevemente la questione riguardante l’allenatore Luciano Spalletti, affermando che “è una questione in progress, altro non posso dire.”

Con queste parole, sembra che per il Napoli e De Laurentiis non ci siano “rischi” e che l’operazione sia stata “limpida”, secondo il parere legale del club.