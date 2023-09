Marino a gamba tesa: “Garcia non è Spalletti. Meluso non ha il curriculum per il Napoli”

L’ex dg dell’Udinese Marino critica Garcia e la scelta di Meluso come ds del Napoli: “Spalletti padrone di disciplina e tattica”.

CALCIO NAPOLI. Pierpaolo Marino, dirigente sportivo ed ex dg dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte criticando apertamente la nuova gestione tecnica del Napoli targata Rudi Garcia.

Marino sul Napoli di Garcia

Secondo Marino, i problemi del Napoli sono nati dalla sostituzione di allenatore e direttore sportivo dopo la vittoria dello scudetto. “Quello che fa la differenza è sicuramente il cambio di gestione da Spalletti a Garcia,” ha detto Marino. “Spalletti era padrone sia della disciplina che della disciplina tattica, elementi che hanno fatto rendere al meglio un organico ottimo. Oggi, queste componenti sono variate e forse non permettono di trovare gli equilibri virtuosi di prima.”

Marino su Osimhen e Meluso

Marino ha anche toccato il tema Osimhen, sottolineando che gesti come quello del calciatore nigeriano sono accaduti anche a lui in passato. Inoltre, ha espresso dubbi sul direttore sportivo Mauro Meluso: “Meluso è un bravissimo direttore sportivo, ma non ha il curriculum per una squadra fresca di scudetto.”

Il Tweet di De Laurentiis

Riguardo al tweet recente di Aurelio De Laurentiis, Marino lo ha definito “sibillino”, aggiungendo che “può essere interpretato sia in modo positivo che negativo. Sembra dire tutto e niente quel tweet, forse anche perché c’è il turno infrasettimanale e nessuno si mette a toccare l’equilibrio di una squadra quando mancano due giorni ad una partita.”

Marino conclude sottolineando che il Napoli ha tutto il tempo per recuperare e migliorare la sua situazione. “Penso che quando il Napoli giocherà le partite che deve giocare, uscirà fuori,” ha detto Marino, lasciando una nota di ottimismo per i tifosi azzurri.