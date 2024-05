Napoli, colpo Conte: accordo raggiunto per ingaggio record – Radio Marte

Secondo Radio Marte, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con Antonio Conte, pronto a firmare un contratto record da 7 milioni più bonus. L’annuncio atteso per lunedì o martedì.

Il Napoli avrebbe finalmente individuato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo con Antonio Conte per un ingaggio record.

“Il Napoli è tornato a trattare con decisione Antonio Conte, trovando un accordo“, ha dichiarato Tina nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Show’. Dopo il mancato approdo di Gian Piero Gasperini, destinato a restare all’Atalanta, gli azzurri avrebbero puntato tutto sul tecnico salentino.

Conte-Napoli: accordo raggiunto

L’investimento per assicurarsi Conte sarebbe notevole, ma giustificato dalla volontà di dare una scossa importante all’ambiente: “Mi dicono che avrebbe un accordo per 7 milioni più bonus, una cifra che Aurelio De Laurentiis non ha mai dato a nessun allenatore“.

Un ingaggio record, dunque, per l’ex ct della Nazionale, che sarebbe pronto a firmare un contratto milionario con il Napoli. Un segnale inequivocabile della volontà del presidente De Laurentiis di riportare immediatamente il club ai vertici del calcio italiano e continentale.

L’annuncio dell’arrivo di Conte potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, come sottolineato da Tina: “Il Napoli può avere il nuovo allenatore tra lunedì e martedì. Un tecnico come Conte, in teoria, potrebbe firmare anche oggi: non ci sono ostacoli di natura tecnica alla definizione e all’ufficializzazione”.

L’ingaggio dell’esperto stratega salentino rappresenterebbe un’autentica svolta per il Napoli, che si affiderebbe ad un allenatore vincente e carismatico per rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione deludente. Conte porterebbe la sua grinta, la sua mentalità da combattente e la sua indiscussa capacità di plasmare squadre competitive e arrembanti.

Con un investimento così importante, De Laurentiis dimostrerebbe ancora una volta la volontà di non accontentarsi e di puntare in alto, offrendo ai tifosi un motivo in più per sognare un ritorno ai fasti del recente passato. L’arrivo di Conte potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo vincente all’ombra del Vesuvio.