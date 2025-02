Napoli-Inter, Pastore: “Colpi di scena possibili, il Napoli ha ancora un 1% in più”

In vista del big match tra Napoli e Inter, il giornalista di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, ha analizzato le possibili ripercussioni della sfida sulla corsa Scudetto, evidenziando come il duello sia ancora aperto a sorprese.

“Il Napoli ha perso Anguissa e sembra avere tutti i pianeti contro, ma ha un calendario favorevole dopo queste prossime partite. Da aprile in poi le altre saranno tutte in ginocchio e l’Inter avrà ancora la Champions”, ha dichiarato Pastore. “Secondo me ci saranno ancora colpi di scena e il Napoli ha per me un 1% in più dell’Inter. La Juve può ancora rientrare matematicamente, ma molto dipenderà da Atalanta-Juve”.

Pastore ha poi evidenziato una criticità del Napoli: “Sta subendo troppi gol da fuori area, uno su tre arriva da lontano ed è un dato anomalo. L’ultimo, ironia della sorte, l’ha segnato proprio Rrahmani con un autogol”.

Entrambe le squadre, secondo il giornalista, stanno attraversando una fase di difficoltà: “Inter e Napoli vivono un momento di appannamento. Gli allenatori hanno fatto dei cambi peggiorativi e se al 60’ la partita è ancora in equilibrio, potrebbero entrare giocatori che finora non hanno inciso, ma che potrebbero diventare eroi per un giorno”.

Infine, un’osservazione sugli allenatori: “Il Conte degli ultimi tempi mi è sembrato particolarmente abbattuto, mentre Inzaghi ha più certezze”. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nel momento clou della stagione.