Napoli-Inter: le formazioni ufficiali, c’è Koulibaly

Napoli-Inter le formazioni ufficiali. Il big match della 25a giornata di Serie A si gioca allo stadio Maradona alle ore 18.00. Non c’erano grandi dubbi di formazione alla vigilia, per queste due squadre che si giocano un pezzo di scudetto. Nell’Inter è squalificato il tecnico Simone Inzaghi, che sarà comunque al Maradona, ma mancherà sempre per squalifica Bastoni. Nel Napoli l’unico indisponibile è l’infortunato Lozano. La sfida sarà diretta dall’arbitro Doveri, il cui zainetto con logo dell’Inter ha fatto molto discutere. Intanto in città c’era ansia alle stelle per la partita, con i tifosi che hanno scortato il pullman degli azzurri.

Napoli-Inter: le scelte di Spalletti e Inzaghi

Qui Inter: Il ballottaggio in casa nerazzurra riguardava la sfida D’Ambrosio-Dimarco per prendere il posto di Bastoni. Alla fine sarà proprio l’ex Verona a giocare titolare nel terzetto difensivo. Per il resto la formazione tipo dell’Inter è stata confermata con Lautaro che si riprende il posto da titolare al fianco di Dzeko, nonostante le ottime prestazioni di Sanchez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Qui Napoli: Luciano Spalletti aveva due dubbi alla vigilia: Koulibaly e Anguissa, di rientro dalla Coppa d’Africa giovedì. I due calciatori hanno svolto un solo allenamento con i propri compagni prima di Napoli-Inter. Alla fine Spalletti non ha rinunciato a Koulibaly, nonostante le buone prestazioni di Juan Jesus. A centrocampo confermato Lobotka, con Anguissa in panchina.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti