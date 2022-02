Napoli-Inter: l’entusiasmo dei tifosi scorta il pullman. Euforia in città. VIDEO

Napoli-Inter entusiasmo alle stelle nella città partenopea. La squadra di Spalletti viene scortata dai tifosi all’uscita dall’hotel. È stata una lunga vigilia quella che ha preceduto il match tra Napoli e Inter, una gara che vale un buon pezzo di campionato. Nella serata di ieri i giocatori azzurri sono stati travolti dall’entusiasmo dei tifosi. “Devi vincere” lo slogan intonato dagli ultras che si sono radunati all’esterno dell’hotel sul lungomare, in cui il Napoli ha passato il ritiro. Koulibaly e Insigne hanno anche parlato con una delegazione di tifosi partenopei, che hanno voluto dare tutto il loro sostegno alla squadra.

Napoli-Inter: sfida scudetto

Sia la squadra di Spalletti che quella di Simone Inzaghi si giocano una buona parte di scudetto. Questo è chiaro, perché i nerazzurri hanno una partita da recuperare (col Bologna ndr), ma dopo la sconfitta nel derby non possono commettere altri passi falsi in uno scontro diretto. Il Napoli dopo le 8 vittorie consecutive ad inizio campionato, ha avuto un dicembre terribile con le sconfitte in casa con Atalanta, Empoli e Spezia e quindi deve recuperare. Ora entrambe le formazioni sono quasi al completo: all’Inter manca Bastoni, al Napoli Lozano.

In città l’entusiasmo è alle stelle per questa sfida. I tifosi hanno scortato il pullman del Napoli diretto in città per tutta la durata del tragitto. In moto, con striscioni e con cori. I giocatori, poi, troveranno uno stadio tutto esaurito con 27 mila tagliandi venduti, al netto della capienza ridotta al 50%.

Grande entusiasmo anche all’esterno dello stadio di Fuorigrotta dove i tifosi sono arrivati con largo anticipo. Nonostante tutto si sono formate lunghe file ai controlli. C’è grandissimo entusiasmo tra i supporters azzurri. Non si segnalano particolari problemi.