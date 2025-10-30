30 Ottobre 2025

Napoli-Inter, è già guerra di nervi: Conte risponde a Marotta, «Cca nisciuno è fesso»

Napoli-Inter, è già guerra di nervi: Conte risponde a Marotta, «Cca nisciuno è fesso»

Il clima tra Napoli e Inter resta incandescente, come racconta Marco Azzi su la Repubblica – Napoli. Dopo la vittoria di Lecce e la frase sibillina di Antonio Conte, il duello tra gli azzurri e i nerazzurri si è spostato sul terreno delle allusioni e delle polemiche. «Noi non siamo scemi», ha detto il tecnico salentino, parafrasando l’espressione tutta napoletana «Cca nisciuno è fesso», a margine della sofferta vittoria in Puglia.

Una risposta indiretta, ma evidente, alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, che dopo la sconfitta al Maradona e il rigore concesso contro i nerazzurri a Lecce aveva sottolineato: «Bisogna restituire centralità all’arbitro». Come spiega Marco Azzi su la Repubblica Napoli, la tensione tra le due squadre rievoca quella dello scorso campionato, quando lo scudetto si decise allo sprint proprio tra Conte e l’allora tecnico dell’Inter.

Conte, oggi alla guida del Napoli, non ha gradito l’intervento pubblico dell’amministratore delegato nerazzurro: «Se e quando parlano i presidenti, pensano di poter dare un indirizzo importante. Noi rimaniamo sereni, sperando che Rocchi e la sua squadra non si facciano condizionare». Una replica diretta, che ha riacceso il botta e risposta a distanza tra due figure che si conoscono bene, avendo condiviso la vittoria dello scudetto ai tempi dell’Inter.

Come sottolinea ancora Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Conte si sente sotto attacco e non intende restare in silenzio: ha risposto due volte, al Maradona e a Lecce, difendendo apertamente la squadra e l’ambiente. L’unico suo rammarico è però interno: la percezione di una mancanza di coesione nell’universo Napoli, tra critiche, infortuni e dubbi sul gioco.

Nel frattempo, la Roma — grazie alla vittoria sul Parma — ha raggiunto Napoli e Inter in vetta, diventando il terzo incomodo nella corsa scudetto. Ma la battaglia, conclude Marco Azzi su la Repubblica Napoli, resta soprattutto mentale: una vera e propria guerra di nervi, iniziata già dopo nove giornate di campionato.

